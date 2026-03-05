Alarm w sztabie Urbana! Kluczowy reprezentant Polski kontuzjowany

09:28, 5. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sports

Matty Cash nie dokończył meczu z Chelsea. Trener Aston Villi Unai Emery potwierdził, że chodzi o uraz łydki. Reprezentant Polski wkrótce ma walczyć z kadrą o awans na mistrzostwa świata.

Reprezentacja Polski
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Kolejny problem dla Polski. Cash kontuzjowany

Reprezentacja Polski już 26 marca zmierzy się z Albanią w ramach półfinału baraży o awans na mistrzostwa świata. Jeśli zwycięży, czeka ją wyjazdowy mecz ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Na trzy tygodnie przed kluczowym dla Biało-Czerwonych okresem pojawia się coraz więcej złych wiadomości – najpierw urazu żeber doznał Jan Bednarek. Choć zdaniem mediów jego występ dla kadry nie jest zagrożony, duża niepewność zrodziła się w temacie Matty’ego Casha. Prawy defensor nie dokończył środowego meczu z Chelsea. Unai Emery potwierdził, że chodzi o kontuzję.

– Sprawdzimy to dokładnie. Zrobimy skan. Miejmy nadzieję, że przerwa nie potrwa długo. Miał pewne obawy co do swojej łydki – wytłumaczył szkoleniowiec Aston Villi.

Absencja Casha z pewnością byłaby wielkim problemem dla Jana Urbana i jego sztabu. Michał Probierz był do niego wyraźnie uprzedzony, ale pod wodzą nowego selekcjonera jest kluczowym punktem reprezentacji Polski. Kapitalnie radził sobie chociażby w rywalizacji z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. W meczu wyjazdowym nawet trafił do siatki.

Cash rozgrywa świetny sezon w Premier League, co potwierdzają statystyki. Do tej pory zaliczył w lidze 27 występów, notując trzy trafienia oraz dwie asysty. Dołożył też dwie asysty w rozgrywkach Ligi Europy.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź