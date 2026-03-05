Alarm w sztabie Urbana! Kluczowy reprezentant Polski kontuzjowany

Matty Cash nie dokończył meczu z Chelsea. Trener Aston Villi Unai Emery potwierdził, że chodzi o uraz łydki. Reprezentant Polski wkrótce ma walczyć z kadrą o awans na mistrzostwa świata.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Kolejny problem dla Polski. Cash kontuzjowany

Reprezentacja Polski już 26 marca zmierzy się z Albanią w ramach półfinału baraży o awans na mistrzostwa świata. Jeśli zwycięży, czeka ją wyjazdowy mecz ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Na trzy tygodnie przed kluczowym dla Biało-Czerwonych okresem pojawia się coraz więcej złych wiadomości – najpierw urazu żeber doznał Jan Bednarek. Choć zdaniem mediów jego występ dla kadry nie jest zagrożony, duża niepewność zrodziła się w temacie Matty’ego Casha. Prawy defensor nie dokończył środowego meczu z Chelsea. Unai Emery potwierdził, że chodzi o kontuzję.

– Sprawdzimy to dokładnie. Zrobimy skan. Miejmy nadzieję, że przerwa nie potrwa długo. Miał pewne obawy co do swojej łydki – wytłumaczył szkoleniowiec Aston Villi.

Absencja Casha z pewnością byłaby wielkim problemem dla Jana Urbana i jego sztabu. Michał Probierz był do niego wyraźnie uprzedzony, ale pod wodzą nowego selekcjonera jest kluczowym punktem reprezentacji Polski. Kapitalnie radził sobie chociażby w rywalizacji z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. W meczu wyjazdowym nawet trafił do siatki.

Cash rozgrywa świetny sezon w Premier League, co potwierdzają statystyki. Do tej pory zaliczył w lidze 27 występów, notując trzy trafienia oraz dwie asysty. Dołożył też dwie asysty w rozgrywkach Ligi Europy.