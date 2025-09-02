Śląsk Wrocław potwierdza. Skrzydłowy zagra w 2. Bundeslidze

Śląsk Wrocław potwierdził, że Mateusz Żukowski na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do niemieckiego 1. FC Magdeburg. Skrzydłowy będzie miał okazję grać w 2. Bundeslidze.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk potwierdza sprzedaż Mateusza Żukowskiego

Śląsk Wrocław w tym sezonie ma walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Przed zespołem Ante Simundzy zadanie, które wcale nie jest jednak tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Rozgrywki Betclic 1. ligi pokazały już bowiem w dotychczasowych kolejkach, że znów są niezwykle wyrównane i kilka ekip ma również spore aspiracje.

Niemniej z pewnością w tej walce o powrót do elity nie będzie mógł pomóc Mateusz Żukowski. Śląsk Wrocław bowiem poinformował – zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami mediów – że skrzydłowy na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do niemieckiego 1. FC Magdeburg. Jest to zespół występujący na poziomie 2. Bundesligi.

Mateusz Żukowski dla Śląska Wrocław rozegrał w sumie 66 spotkań, strzelając 3 bramki i notując 6 asyst. 23-latek był ważną postacią zespołu, który zdobył wicemistrzostwo Polski w sezonie 2023/24. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

– Przeżyłem w tym klubie naprawdę wiele. Cały mój pobyt tutaj bywał różny, ale zawsze oddawałem serce dla tych barw. Chcę podziękować klubowi, sztabowi, kolegom z drużyny i kibicom. Razem zdobyliśmy wicemistrzostwo, a ja zawsze czułem się częścią wrocławskiej rodziny – powiedział zawodnik cytowany przez media klubowe Śląska Wrocław.

