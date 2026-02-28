Królewski ruszył do ofensywy. Wisła nie odpuszcza

09:32, 28. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Jarosław Królewski (X)

Wisła Kraków wkrótce zagra w Betclic 1. Lidze ze Zniczem Pruszków. Tymczasem uwaga kibiców skupia się na starciu ze Śląskiem Wrocław. Konkretnym wpisem podzielił się prezes klubu.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła ze stanowczą reakcją i zapowiedź surowych konsewkencji

Wisła Kraków w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Chociaż na fanach Białej Gwiazdy nie ciąży żaden zakaz stadionowy, to w sobotnim spotkaniu ma ich zabraknąć w sektorze gości na Tarczyński Arena Wrocław. Jest to związane z decyzją władz WKS-u o tym, aby nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny przyjezdnej. Zdecydowanie nie chce się z tym pogodzić prezes Wisły, który przygotowuje konkretną odpowiedź.

W piątek 27 lutego na oficjalnej stronie internetowej klubu z Krakowa został opublikowany komunikat. Jasno w nim przekazano, że Wisła nie będzie akceptować tego typu działań. Jednocześnie za brak zgody na przyjęcie grupy kibiców gości, klub z Krakowa domaga się surowych kar, które miałyby uwzględniać nawet walkower lub przeniesienie spotkania na Synerise Arena Kraków. Ta jest gotowa na przyjęcie fanów z obu stron. Ponadto przedstawiciele Białej Gwiazdy planują złożyć formalną skargę do Komisji Europejskiej, która ma dotyczyć potencjalnie nielegalnego finansowania Śląska ze środków publicznych.

Wspólny front z Wieczystą? Pozew zbiorowy nabiera realnych kształtów

Prezes i właściciel Wisły, Jarosław Królewski, jest do tego stopnia zdeterminowany, że już nawiązał kontakt z Wojciechem Kwietniem, finansującym Wieczystą Kraków. Klub, który sponsoruje, oraz on sam mają popierać pomysł szefa Białej Gwiazdy i dołączyć do pozwu zbiorowego. Prezes Wisły poinformował o tym na platformie X.

„Rozmawiałem przed chwilą z Wojciechem Kwietniem – finansującym Wieczystą Kraków. Klub, który sponsoruje, oraz on sam popierają pomysł i przyłączają się do inicjatywy oraz pozwu zbiorowego. #KapibaraGate nabiera kształtów. Więcej wkrótce!” – napisał Królewski na swoim profilu.

Skarga do Komisji Europejskiej i wątek finansowania Śląska

Niedługo po wpisie dotyczącym wspólnego frontu z Wieczystą, przedstawiciel klubu z Krakowa przekazał wieści, jaki ma plan na najbliższą przyszłość w sprawie.

„Jeszcze w ten weekend uruchomimy dedykowaną stronę, która w sposób transparentny i uporządkowany podsumuje nasze postulaty oraz będzie na bieżąco dokumentować postęp prac nad wnioskiem kierowanym do Komisji. Zależy nam na stałej aktualizacji informacji, tak aby każdy zainteresowany mógł śledzić proces w czasie rzeczywistym i w oparciu o fakty” – brzmi wiadomość opublikowana przez Królewskiego.

„Równolegle otworzymy możliwość przystąpienia do inicjatywy dla mniejszych klubów – często tworzonych i prowadzonych z autentycznej pasji, przy bardzo ograniczonych budżetach, które mimo skromnych środków konsekwentnie finansują szkolenie i rozwój trenerów. To one powinny być beneficjentami publicznych programów” – zaznaczył szef klubu z Krakowa.

„Wierzymy, że środowisko sportowe powinno premiować odpowiedzialne, kompetentne zarządzanie oraz realne inwestycje w rozwój zawodników, zamiast utrwalać mechanizmy, które nie przynoszą trwałej wartości ani lokalnym społecznościom, ani całemu systemowi” – podsumował Królewski.

Wisła jest obecnie liderem rozgrywek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, mając 48 punktów na koncie. 13-krotni mistrzowie Polski w niedzielnym starciu z drużyną z Pruszkowa powalczą o 15. zwycięstwo w sezonie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź