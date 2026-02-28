Królewski ruszył do ofensywy. Wisła nie odpuszcza

Wisła Kraków wkrótce zagra w Betclic 1. Lidze ze Zniczem Pruszków. Tymczasem uwaga kibiców skupia się na starciu ze Śląskiem Wrocław. Konkretnym wpisem podzielił się prezes klubu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła ze stanowczą reakcją i zapowiedź surowych konsewkencji

Wisła Kraków w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Chociaż na fanach Białej Gwiazdy nie ciąży żaden zakaz stadionowy, to w sobotnim spotkaniu ma ich zabraknąć w sektorze gości na Tarczyński Arena Wrocław. Jest to związane z decyzją władz WKS-u o tym, aby nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny przyjezdnej. Zdecydowanie nie chce się z tym pogodzić prezes Wisły, który przygotowuje konkretną odpowiedź.

W piątek 27 lutego na oficjalnej stronie internetowej klubu z Krakowa został opublikowany komunikat. Jasno w nim przekazano, że Wisła nie będzie akceptować tego typu działań. Jednocześnie za brak zgody na przyjęcie grupy kibiców gości, klub z Krakowa domaga się surowych kar, które miałyby uwzględniać nawet walkower lub przeniesienie spotkania na Synerise Arena Kraków. Ta jest gotowa na przyjęcie fanów z obu stron. Ponadto przedstawiciele Białej Gwiazdy planują złożyć formalną skargę do Komisji Europejskiej, która ma dotyczyć potencjalnie nielegalnego finansowania Śląska ze środków publicznych.

Wspólny front z Wieczystą? Pozew zbiorowy nabiera realnych kształtów

Prezes i właściciel Wisły, Jarosław Królewski, jest do tego stopnia zdeterminowany, że już nawiązał kontakt z Wojciechem Kwietniem, finansującym Wieczystą Kraków. Klub, który sponsoruje, oraz on sam mają popierać pomysł szefa Białej Gwiazdy i dołączyć do pozwu zbiorowego. Prezes Wisły poinformował o tym na platformie X.

„Rozmawiałem przed chwilą z Wojciechem Kwietniem – finansującym Wieczystą Kraków. Klub, który sponsoruje, oraz on sam popierają pomysł i przyłączają się do inicjatywy oraz pozwu zbiorowego. #KapibaraGate nabiera kształtów. Więcej wkrótce!” – napisał Królewski na swoim profilu.

Skarga do Komisji Europejskiej i wątek finansowania Śląska

Niedługo po wpisie dotyczącym wspólnego frontu z Wieczystą, przedstawiciel klubu z Krakowa przekazał wieści, jaki ma plan na najbliższą przyszłość w sprawie.

„Jeszcze w ten weekend uruchomimy dedykowaną stronę, która w sposób transparentny i uporządkowany podsumuje nasze postulaty oraz będzie na bieżąco dokumentować postęp prac nad wnioskiem kierowanym do Komisji. Zależy nam na stałej aktualizacji informacji, tak aby każdy zainteresowany mógł śledzić proces w czasie rzeczywistym i w oparciu o fakty” – brzmi wiadomość opublikowana przez Królewskiego.

„Równolegle otworzymy możliwość przystąpienia do inicjatywy dla mniejszych klubów – często tworzonych i prowadzonych z autentycznej pasji, przy bardzo ograniczonych budżetach, które mimo skromnych środków konsekwentnie finansują szkolenie i rozwój trenerów. To one powinny być beneficjentami publicznych programów” – zaznaczył szef klubu z Krakowa.

„Wierzymy, że środowisko sportowe powinno premiować odpowiedzialne, kompetentne zarządzanie oraz realne inwestycje w rozwój zawodników, zamiast utrwalać mechanizmy, które nie przynoszą trwałej wartości ani lokalnym społecznościom, ani całemu systemowi” – podsumował Królewski.

Wisła jest obecnie liderem rozgrywek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, mając 48 punktów na koncie. 13-krotni mistrzowie Polski w niedzielnym starciu z drużyną z Pruszkowa powalczą o 15. zwycięstwo w sezonie.