Wisła Kraków nie kryje emocji. Rodado i Moore zabrali głos

22:07, 6. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Angel Rodado (X) / Peter Moore (X)

Wisła Kraków ma rozegrać mecz Betclic 1. Ligi ze Śląskiem Wrocław. Tymczasem ciekawymi komentarzami podzielili się Angel Rodado i Peter Moore, nawiązując do trwającego sporu.

Angel Rodado
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Konkretne stanowiska Angela Rodado i Petera Moore’a

Wisła Kraków rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasy. W każdym razie klub wciąż musi zmagać się z bojkotem części piłkarskiej Polski, co sprawia, że zorganizowane grupy kibiców Białej Gwiazdy nie są akceptowane na niektórych stadionach. Wciąż o dobro Wisły na tej płaszczyźnie walczy prezes klubu Jarosław Królewski. Tymczasem ostatnio ciekawymi opiniami podzielili się napastnik drużyny oraz doradca zarządu klubu.

„Jako zespół najwięcej możemy dać z siebie na boisku – zawsze chcemy grać. Z drugiej strony nasi kibice są dla nas najważniejsi i nie wyobrażamy sobie futbolu bez nich. Zawsze jesteśmy razem” – napisał od serca Angel Rodado na swoim profilu na platformie X.

Do słów napastnika ekipy z Krakowa ustosunkował się również Peter Moore, który w konkretny sposób wyraził swoje zdanie.

„Nasz kapitan ujął to idealnie. Zawodnicy zawsze chcą grać. Niemniej piłka nożna bez kibiców to nie piłka nożna. Czasami trzeba podjąć trudną decyzję w danej chwili, aby ocalić coś większego na przyszłość. Jeśli fani zostaną wykluczeni, gra straci część swojej duszy” – napisał na swoim profilu były członek zarządu Liverpoolu.

„Stając dziś ramię w ramię z naszymi kibicami, walczymy o taki futbol, na jaki naszym zdaniem zasługuje polska piłka nożna. Zawodnicy, kibice i klub. Zawsze razem” – uzupełnił moore.

Wisła jest obecnie liderem na zapleczu Betclic 1. Ligi, mając 49 punktów na koncie. Nad drugą Polonią Warszawa ekipa Mariusza Jopa ma dziewięć oczek przewagi.

