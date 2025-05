Ruch zawiódł, Chrobry nie pękł. Cztery gole w Głogowie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Chrobry Głogów - Ruch Chorzów

Ruch Chorzów z trzema punktami. Chrobry zaniepokojony

Ruch Chorzów przystępował do potyczki, nie mając już żadnego konkretnego celu do zrealizowania. Niebiescy już dawno byli pewni utrzymania. Z kolei szanse na miejsce premiowane występami w barażach stracili po porażce z ŁKS-em (1:3).

Chrobry Głogów to z kolei ekipa, która od momentu, gdy stery nad nią przejął Łukasz Becella, to przede wszystkim stała się stabilna w defensywie. Jednocześnie zespół solidnie pracował na to, aby utrzymać się w Betclic 1. Lidze. Kluczowy był natomiast dla tej ekipy mecz z 14-krotnym mistrzem Polski.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

W pierwszej odsłonie Niebiescy zadali przeciwnikom dwa solidne ciosy. Wynik spotkania Ruch otworzył w 16. minucie. Po akcji zainicjowanej przez Miłosza Kozaka finalnie strzał sprzed pola karnego oddał Mo Mezghrani. Po nim do kapitulacji został zmuszony golkiper gospodarzy. Z kolei w 38. minucie autor asyst sam wystąpił w roli egzekutora. W związku z tym Niebiescy na przerwę udali się z dwubramkową zaliczką.

Tymczasem po zmianie stron ekipa z Głogowa wzięła się do pracy, aby wywalczyć co najmniej punkt. To koniec końców się udało. Najpierw kontaktowego gola strzelił Patryk Szwedzik. Chrobry zatem od 67 minuty mógł liczyć na to, że jeszcze nie wszystko stracone i można w poniedziałkowy wieczór zapewnić sobie utrzymanie.

Gdy wydawało się, że do końca spotkania nic się już nie stanie, to jednak Ruch zrobił to, do czego przyzwyczaił pod wodzą trenera Dawida Szulczka. Wystarczyło chwilowe rozprężenie lub brak koncentracji i do wyrównania doprowadził Mateusz Lewandowski. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił.

Dzięki remisowi głogowianie do ostatniej potyczki w sezonie podejdą pewni gry w kolejnej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Chrobry ma na swoim koncie 30 punktów. W ostatniej kolejce Betclic 1. Ligi zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole. Niebieskich czeka natomiast batalia na Stadionie Śląskim z Polonią Warszawa.

Zobacz także: ŁKS zaczął zbrojenie przed nowym sezonem. Nowy lider na ławce