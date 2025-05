ŁKS zaczął zbrojenie przed nowym sezonem. Nowy lider na ławce

ŁKS do nowego sezonu przystąpi jako drużyna, celująca w awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem klub ogłosił personalia nowego szkoleniowca. Na trenerską karuzelę wraca znany trener.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Szymon Grabowski nowym szkoleniowcem ŁKS-u

ŁKS nie może zaliczyć kampanii 2024/2025 do udanych. Drużyna miała celować w miejsca premiowane grą w barażach o awans do elity. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna dla zespołu z Łodzi. W nowym sezonie wszystko ma się już jednak układać po myśli przedstawicieli ŁKS-u, a pomóc ma w tym nowy trener.

„W nowym sezonie pierwszym trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego będzie Szymon Grabowski, który w przeszłości awansował z Resovią Rzeszów do pierwszej ligi, a z Lechią Gdańsk do ekstraklasy. Umowa ŁKS-u ze szkoleniowcem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku” – przekazał szkoleniowiec łodzian cytowany przez oficjalną stroną internetową klubu.

ŁKS na kolejkę przed końcem sezonu legitymuje się bilansem 47 punktów. W ostatnich czterech spotkaniach łodzianie zaliczyli cztery z rzędu zwycięstwa. Tymczasem w najbliższą niedzielę w ostatnim meczu rozgrywek łódzka drużyna zagra u siebie ze Zniczem Pruszków.

Nowy sezon Betclic 1. Ligi ma wystartować 18 lipca 2025 roku. Będzie to 78. edycja rozgrywek. Już jasne jest, że wyzwanie związane z walką o awans dla ŁKS-u łatwe nie będzie. Po tej kampanii z PKO BP Ekstraklasy spadają: Śląsk Wrocław, Stal Mielec i Puszcza Niepołomice. Z kolei z Betclic 2. Ligi awans wywalczyły Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a wciąż szanse na występy na zapleczu elity mają takie ekipy jak Wieczysta czy Podbeskidzie.

