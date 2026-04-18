Ruch Chorzów w niedzielne popołudnie zmierzy się po raz kolejny w historii o ligowe punkty z Wisłą Kraków. Jak dotąd częściej górą w bezpośrednich potyczkach byli Niebiescy.

Historia meczów Ruch Chorzów – Wisła Kraków

Ruch Chorzów rywalizuje w tej kampanii o miejsce co najmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Wisła Kraków skupia się na jak najszybszym wywalczeniu bezpośredniego awansu do elity. Tymczasem ciekawie prezentuje się historia bezpośrednich starć między tymi zespołami.

Jak dotąd Ruch i Wisła grały ze sobą 161 razy. W tych spotkaniach 63 razy górą był zespół z Chorzowa. 39 starć zakończyło się remisem, a 59 razy lepsi byli Krakowianie. Bilans bramek wynosi natomiast 241:217 na korzyść Wisły.

Na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce zespoły Ruchu i Wisły grały ze sobą tylko pięć razy. W tych potyczkach Ruch był górą tylko raz, z kolei trzykrotnie lepsi byli przedstawiciele Białej Gwiazdy. Jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Ponadto drużyny rywalizowały ze sobą 144 razy w Ekstraklasie, 10 razy w Pucharze Polski i dwukrotnie w Pucharze Ligi. Po raz ostatni w Kotle Czarownic zespoły miały okazję zmierzyć się w lutym minionego roku. Wówczas górą była Wisła, wygrywając różnicą pięciu bramek (5:0).

Ciekawe jest natomiast to, że Ruch z Wisłą w roli gospodarza zagra w niedzielę po raz 81. W dotychczasowych 80 starciach Chorzowianie byli górą 47 razy, 16 razy remisowali, a w 17 spotkaniach zwyciężała ekipa z Krakowa.

Niedzielna potyczka na Superauto.pl Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 14:30. Chorzowianie będą chcieli wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Wieczystą (0:2). Z kolei Wisła tydzień temu zremisowała z Polonią Bytom (1:1).