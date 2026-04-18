Rashford znów w Man United? Nikt mu nie zamyka drogi

12:37, 18. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Marcus Rashford czeka na decyzję w sprawie przyszłości. Barcelona najprawdopodobniej zrezygnuje z jego wykupu. Czy Anglik będzie mógł wrócić do Manchesteru United?

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United nie wyklucza współpracy z Rashfordem

Marcus Rashford od miesięcy gra na wypożyczeniu w Barcelonie. Początek jego przygody w Katalonii był imponujący, ale w decydującym momencie angielski skrzydłowy zawiódł. Teraz jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Blaugrana ma możliwość wykupu gwiazdora za około 30 milionów euro, ale wiele wskazuje na to, że z tego nie skorzysta.

Rashford cieszy się zaufaniem Hansiego Flicka, natomiast władze Barcelony uważają, że za takie pieniądze mogą sprowadzić kogoś lepszego. Manchester United ma konkretne żądania i nie zamierza z nich rezygnować. Niewykluczone więc, że latem Anglik wróci na Old Trafford.

Czy kibice będą mogli ponownie oglądać go w barwach Czerwonych Diabłów? Zarówno Rashford, jak i Manchester United, nie zamykają się na takie rozwiązanie. O jego przyszłość zapytany został Michael Carrick, który nie wykluczył takiej opcji. W tym momencie jest jednak oczywiście za wcześnie, aby przesądzać, gdzie zagra w kolejnym sezonie.

– Decyzje zostaną podjęte w odpowiednim czasie. Tak będzie w sytuacji Marcusa. W tym momencie jeszcze żadne decyzje nie zapadły. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że ktokolwiek tu jest, chcę z nim pracować i mu pomagać. Są też gracze na wypożyczeniach. Nie będę komentował konkretnego przypadku Rashforda – wyjaśnił szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

