Wisła Kraków powalczy w niedzielę o pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w 2026 roku. Tymczasem przed meczem z Ruchem Chorzów o tym, jak to starcie może wyglądać, mówił trener krakowian.

Mariusz Jop przed meczem Ruch – Wisła

Wisła Kraków powalczy w niedzielę o swoje 17. zwycięstwo w tym sezonie Betclic 1. Ligi. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo na drodze Białej Gwiazdy stanie Ruch Chorzów. Tym bardziej że Wisła jest już od siedmiu spotkań bez wygranej na wyjeździe, licząc również rozgrywki STS Pucharu Polski. Tymczasem ciekawą wypowiedzią dla Ruch TV podzielił się szkoleniowiec 13-krotnych mistrzów Polski.

– Myślę, że jak w każdym spotkaniu będą różne fazy gry, bo pojawią się różne momenty. Raz jeden zespół, raz drugi będzie w posiadaniu piłki i będą groźne sytuacje z obu stron. Na pewno Ruch jest zespołem, który dobrze czuje się w szybkim ataku i będzie czekał na takie momenty – przekonywał Mariusz Jop w audycji „Czas na szpil” dla klubowej telewizji Niebieskich.

Ponad rok temu Wisła wysoko pokonała ekipę z Chorzowa. Do tego starcia trener zespołu z Krakowa również wrócił pamięcią.

– Wspomnienia z tamtego spotkania są fantastyczne. Nie tylko ze względu na bardzo dobrą grę z naszej strony i wysokie zwycięstwo, ale przede wszystkim na to, co działo się na trybunach: frekwencję oraz doping, który był ukierunkowany na oba zespoły – Ruch i Wisłę – podkreślił Jop.

– To spotkanie bardziej kojarzyło mi się z grą w reprezentacji i z dopingiem, jaki towarzyszy drużynie narodowej. Z tą różnicą, że organizacja dopingu była lepsza podczas meczu Ruchu z Wisłą – uzupełnił szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

Niedzielna potyczka na Superauto.pl Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 14:30.