Wielkie liczby wrócą do Chorzowa? Ruch i Śląsk znów mogą rozpalić Stadion Śląski

Ruch Chorzów w lutym zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Niewykluczone, że przy okazji tego spotkania Niebiescy będą mieli drugi mecz w TOP 5 frekwencji w historii Betclic 1. Ligi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Kibice znów mogą przejść do historii. Ruch przed wielkim testem

Ruch Chorzów wciąż liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Oczywiście śląska ekipa mierzy się aktualnie z różnymi problemami – nie tylko finansowymi, ale także kadrowymi. Po kontuzji Nikodema Leśniaka-Paducha przedstawiciele 14-krotnych mistrzów Polski mogą mieć kłopot z wypełnieniem przepisu o młodzieżowcu. Klub możliwe, że będzie zatem szukał wzmocnienia na tej płaszczyźnie. Mimo wszystko chorzowska drużyna wciąż może liczyć na wsparcie kibiców.

W lutym Ruch zagra w spotkaniu 20. kolejki Betclic 1. Ligi ze Śląskiem Wrocław. Mecz z udziałem dwóch ekip zaangażowanych w walkę o awans do elity już dziś budzi duże zainteresowanie. Mimo że spotkanie odbędzie się dopiero za niespełna miesiąc, to wejściówki na mecz znalazły się już w posiadaniu ponad sześciu tysięcy kibiców. Można zatem liczyć na to, że starcie może przyciągnąć na trybuny ponad 30 tysięcy widzów na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim.

Lecimy z tym 🚀



ℹ️ Do 15 stycznia bilety na pierwszy mecz w 2026 roku kupicie w promocyjnych cenach.



🎟️ https://t.co/fj5ZFBuI9C #RuchToTy🫵 pic.twitter.com/iOIFWsoEUi — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) January 7, 2026

Jeśli faktem stałaby się wskazana wyżej liczba kibiców na meczu Ruchu z WKS-em, spotkanie mogłoby zapisać się na stałe w historii Betclic 1. Ligi, biorąc pod uwagę frekwencję. Jak na razie w TOP 5 meczów z najwyższą liczbą widzów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy znajduje się jedno spotkanie z udziałem Niebieskich. Ruch grał w nim z Wisłą Kraków, a na trybunach pojawiło się wówczas rekordowe 53 293 widzów. Raczej na taki wynik nie ma co liczyć w przyszłym miesiącu. W każdym razie frekwencja ze spotkania Białej Gwiazdy ze Stalą Rzeszów, gdy na trybunach zjawiło się 31 916 widzów, może być już do pobicia przy okazji starcia Ruch – Śląsk.

Mecz Liczba widzów 1. Ruch Chorzów – Wisła Kraków 53 293 2. Lechia Gdańsk – Arka Gdynia 36 483 3. Wisła Kraków – Śląsk Wrocław 32 710 4. Wisła Kraków – Odra Opole 32 583 5. Wisła Kraków – Stal Rzeszów 31 916

Ciekawe jest, że w sezonie 2023/2024 przy okazji potyczki Ruchu ze Śląskiem na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim pojawiły się tłumy. Ostatecznie na meczu obecnych było 29 089 kibiców. Niemniej rywalizacja miała miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Było to jednocześnie pierwsza od dłuższego czasu potyczka Niebieskich na śląskim gigancie. Miało to miejsce w związku z powrotem drużyny do Chorzowa po kilkumiesięcznym wynajmowaniu stadionu w Gliwicach. Było to następstwem wycięcia jupiterów na obiekcie przy ulicy cichej 6, co było związane z katastrofalnym stanem technicznym jednego z nich.