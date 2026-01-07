Zaczęło się od złych wieści. Ruch Chorzów z poważnym osłabieniem

Ruch Chorzów rozpoczął już przygotowania do drugiej części sezonu i już na ich starcie ma poważny problem. Kontuzji doznał bowiem kluczowy zawodnik defensywy Niebieskich.

Nikodem Leśniak-Paduch z kontuzją

Ruch Chorzów do drugiej części sezonu przystąpi z dużymi nadziejami, licząc, że wiosną powalczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie ekipa Waldemara Fornalika plasuje się na ósmej pozycji w tabeli, mając na koncie 30 punktów. W każdym razie do wicelidera rozgrywek, Polonii Bytom, drużyna z Chorzowa traci tylko cztery oczka. Tymczasem w środę, 7 stycznia, klub przekazał niepokojącą informację dla kibiców w oficjalnym komunikacie.

„Nikodem Leśniak-Paduch na pierwszym treningu w 2026 roku doznał kontuzji, która wyłączy go z okresu przygotowawczego do rundy wiosennej” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Ruchu.

Nieco dokładniej na temat stanu zdrowia zawodnika wypowiedział się natomiast dla klubowych mediów klubowy fizjoterapeuta.

– U Nikodema stwierdzono pęknięcie piątej kości śródstopia. Konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu zespolenia kości. Przerwa w treningach może wynieść od 6 do 10 tygodni – przekazał Filip Czapla cytowany przez stronę KSRuch.com.

Leśniak-Paduch to zawodnik, który trafił do chorzowskiej ekipy latem minionego roku. Szybko stał się kluczową postacią w obronie Niebieskich. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W trwającej kampanii młodzieżowy reprezentant Polski wystąpił jak dotąd w 19 meczach, notując jedno trafienie i dwie asysty.