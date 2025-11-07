Nowy stadion Ruchu Chorzów coraz bliżej! Prezydent ujawnił datę ważnego ogłoszenia

Ruch Chorzów wciąż jest jednym z polskich klubów, które nie mają własnego stadionu. Konkretne wieści w sprawie powstania nowej areny przekazał prezydent miasta, Szymon Michałek, w rozmowie z Radiem Best.

Szymon Michałek o nowym stadionie dla Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów nowy stadion ma mieć w miejscu dotychczasowego, znajdującego się na ulicy Cichej 6. Już w rozmowie z Goal.pl prezes ADM Serwis Sylwia Tkocz przekazała konkretne wieści związane z budową nowej areny.

Między innymi wiadomo, że nowy stadion będzie powstawał etapami, a pierwszy etap zakłada budowę trybun na 10–12 tysięcy widzów. Docelowo ma pomieścić około 22 tysiące kibiców. Jasne jest też mniej więcej, jakie są pomysły na punkty usługowe na terenie stadionu. Tymczasem w rozmowie z Radiem Best prezydent Chorzowa – Szymon Michałek, ujawnił, kiedy pojawi się koncepcja budowy nowego stadionu.

– Mamy już zaawansowane prace nad koncepcją. Mam nadzieję, że mniej więcej w grudniu, może przed końcem roku, jeszcze przed Wigilią, uda się przedstawić kibicom konkretną koncepcję. Kiedy konkretnie? 15 grudnia. Nie jest to celowo powiązane z Wigilią, ale można powiedzieć, że to taki świąteczny klimat. Po Mikołaju, a jeszcze przed Dzieciątkiem. Zatem można uznać, że to będzie świąteczny prezent dla kibiców – rzekł prezydent miasta Chorzów.

– Prace są już zaawansowane. PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) powstaje. Chcemy rozpocząć budowę od trybuny VIP-owskiej na mniej więcej sześć tysięcy miejsc – dodał Michałek.

– Byłoby sprawiedliwe, żeby w końcu te obietnice zostały spełnione. Tym bardziej że każdy z kandydatów na prezydenta obiecywał budowę stadionu. Nie powinniśmy więc już o tym dyskutować czy antagonizować ludzi. Żadna grupa społeczna nie zasługuje na to, żeby czekać aż tyle lat na konkretną, złożoną obietnicę. Mam swój program wyborczy i chcę go realizować – zaznaczył prezydent Chorzowa.

Kiedy miałaby się zakończyć budowa pierwszej trybuny? Na ten temat Michałek również się wypowiedział.

– W przypadku stadionu chciałbym, żeby pod koniec pierwszej kadencji już jedna nowa trybuna stała. Również dlatego, że obawiam się, iż mogą pojawić się zakusy, by teren przy ulicy Cichej 6 oddać pod deweloperkę – mówił prezydent Chorzowa.

