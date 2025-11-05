Widzew Łódź z rozmachem! Klub sondował transfer reprezentanta Polski

Widzew Łódź już w trakcie letniego okna transferowego potwierdził, że stać go na wiele na rynku transferowym. Ciekawe wieści, mówiące o ambicjach klubu, przekazały Meczyki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź sondował temat transferu Kacpra Kozłowskiego

Widzew Łódź ma ambitne plany związane z trwającym sezonem. Celem może być nawet walka o miejsce premiowane grą na europejskiej scenie w kolejnej kampanii. Tymczasem ciekawe informacje dotyczące planów transferowych klubu przekazały Meczyki.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk w swoim materiale przypomniał, że Widzew pozyskał już między innymi takich graczy jak Andi Zeqiri czy Mateusz Fornalczyk. Do klubu z Łodzi trafił też Sebastian Bergier. Tymczasem wygląda na to, że ambitne plany transferowe w Widzewie jeszcze się nie zakończyły.

Według informacji Meczyków, przedstawiciele łódzkiej ekipy mieli ostatnio sondować temat pozyskania Kacpra Kozłowskiego. Reprezentant Polski jest doskonale znany Dariuszowi Adamczukowi, który niedawno został jednym z doradców zarządu ds. sportowych. Wieści w tej sprawie jasno pokazują, w jakich piłkarzy celuje Widzew.

22-letni zawodnik aktualnie broni barw Gaziantep. Kozłowski to siedmiokrotny reprezentant Polski, który w tej kampanii wystąpił w 11 meczach, strzelając w nich trzy gole. Do tureckiej ekipy zawodnik trafił w lipcu minionego roku z Brighton za 200 tysięcy euro. Wcześniej bronił natomiast barw takich klubów jak Vitesse czy Union SG. W styczniu 2022 roku piłkarz przeniósł się z Pogoni Szczecin do klubu z Premier League za 11 milionów euro. Aktualnie jego rynkowa wartość szacowana jest na 4,5 miliona euro.

