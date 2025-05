Ruch kończy ligę bez echa. Polonia gra dalej o marzenia!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Polonia Warszawa

Rozczarowanie na koniec. Ruch bez zwycięstwa, Polonia gotowa na baraże!

Ruch Chorzów meczem z Polonią Warszawa kończył katastrofalną rundę wiosenną w swoim wykonaniu, gdy na pierwsze zwycięstwo musiał czekać do 22 kwietnia. Wygrał wówczas z Kotwicą Kołobrzeg (3:2). Po przegranym starciu ze Stalą Stalowa Wola (0:2) gracze Niebieskich praktycznie stracili szanse na walkę o TOP 6 w tabeli Betclic 1. Ligi.

Polonia Warszawa to natomiast ekipa, która od momentu, gdy stery nad tym zespołem przejął Mariusz Pawlak, zaczęła regularnie robić postępy w swojej grze. Koniec końców Czarnym Koszulom udało się zakończyć zmagania w strefie barażowej. Jednocześnie stołeczny zespół w niedzielne popołudnie rozgrywał próbę generalną przed potyczkami w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji każdej z drużyn udało się zdobyć po jednej bramce. Wynik meczu otworzyła ekipa z Warszawy w 27. minucie. W roli głównej wystąpił Łukasz Zjawiński, który wykorzystał podanie od Marcela Predynkiewicza. Finalnie najlepszy strzelec Polonii pokonał Martina Turk. Odpowiedź chorzowian miała natomiast miejsce w 39. minucie. Bartłomiej Barański zamienił na gola podanie od Somy Novothny’ego. Do przerwy miał zatem miejsce remis.

Niebiescy zgaszeni, głodne sukcesu Czarne Koszule

Po zmianie Ruch mógł objąć prowadzenie w 55. minucie. Po ładnej akcji zainicjowanej przez Miłosza Kozaka, który dograł piłkę do Martina Konczkowskiego, ta następnie została dośrodkowana przez byłego gracza Śląska Wrocław w pole karne rywali. Mateusz Szwoch dopadł do futbolówki, oddając mocny strzał. Niemniej po nim piłka tylko ostemplowała poprzeczkę.

O ile goście sprawiali wrażenie, jakby remis ich w pełni satysfakcjonował, to Niebiescy mieli zamiar zwycięstwem zakończyć rozgrywki ligowe i w miarę dobrych nastrojach pożegnać się z kibicami Bliski zdobycia kapitalnej bramki był w 73. minucie Miłosz Kozak. Uderzenie ofensywnego gracza Ruchu obronił jednak Adrian Sandach.

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie. Chorzowianie zakończyli tym samym ligowe zmagania na 10. miejscu w tabeli, co jest ogólnie przyjęte z dużym rozczarowaniem nie tylko w klubie, ale ogólnie w Chorzowie. Polonia natomiast zajęła szóste miejsce, co skutkuje tym, że w fazie play-off mierzyć się z Wisłą Płock.

Ruch Chorzów – Polonia Warszawa 1:1 (1:1)

0:1 Łukasz Zjawiński 27′

1:1 Bartłomiej Barański 39′