Legia przed trudną decyzją. Nowe informacje zmieniają perspektywę

Kacper Tobiasz ma kontrakt z Legią Warszawa tylko do końca sezonu i przyszłość zawodnika w stołecznej ekipie stoi pod znakiem zapytania. Ciekawe kulisy odsłonił Tomasz Włodarczyk.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Niejasna przyszłość Kacpra Tobiasza w Legii Warszawa

Kacper Tobiasz to wychowanek Legii Warszawa, który do pierwszej drużyny Wojskowych trafił w październiku 2020 roku. W międzyczasie jednak zawodnik udał się na wypożyczenie do Stomilu Olsztyn. Aktualna umowa bramkarza z 15-krotnym mistrzem Polski obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.

Źródło podało, że negocjacje między stronami co prawda ruszyły, ale jak na razie były mało konkretne. Istnieje cień szansy, że zawodnik dojdzie do porozumienia z Legią, chociaż jasne jest, że nie będzie to łatwe.

„Oczywiście wciąż jest szansa (niewielka), że rozmowy nagle ruszą, ale dziś wygląda to na rozstanie” – przekazał dziennikarz w swoim poście na platformie X.

Tobiasz w tym sezonie wystąpił jak na razie w 32 meczach. Puścił w nich 41 bramek. Z kolei w siedmiu spotkaniach zachował czyste konto. Na boisku w trakcie kampanii 2025/2026 zaliczył blisko 3000 minut.

Legioniści przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną 4 stycznia. Z kolei od 10 do 24 stycznia stołeczna ekipa będzie przebywać na zgrupowaniu w Hiszpanii. W trakcie tego obozu Legia rozegra cztery spotkania kontrolne.

Warszawska drużyna pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku rozegra 1 lutego. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Koroną Kielce. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30.