Fornalik przechodzi do historii! Ruch będzie świętować wielki rekord trenera

Ruch Chorzów po reprezentacyjnej przerwie wróci do ligowego grania w piątek. Tymczasem w drodze po rekord jest trener Waldemar Fornalik, zapowiada strona internetowa Niebieskich.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik stanie się trenerem z rekordową liczbą meczów

Ruch Chorzów zmierzy się w spotkaniu 13. kolejki Betclic 1. Ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00. Tymczasem przed tym starciem biuro prasowe 14-krotnych mistrzów Polski przekazało, że rekordzistą klubu stanie się szkoleniowiec Niebieskich.

Oficjalna strona internetowa klubu z Chorzowa poinformowała, że trener Waldemar Fornalik poprowadzi Ruch w starciu z beniaminkiem rozgrywek po raz 230. w karierze. Tym samym były selekcjoner reprezentacji Polski będzie miał najwięcej spotkań w roli szkoleniowca Niebieskich w historii. Pod tym względem wyprzedzi Jerzego Wyrobka, który ma na koncie 229 meczów.

– To wielka sprawa, coś wyjątkowego, znaleźć się w gronie wielu wybitnych trenerów, którzy tu pracowali. Można by wymieniać nazwiska, a brakłoby palców u obu rąk. Zrównałem się niedawno z Jurkiem Wyrobkiem, który wiadomo, jakie miał zasługi dla klubu – mówił Fornalik cytowany przez KSRuch.com.

– Ruch to 14 tytułów mistrza Polski. Jest to dla mnie wielka nobilitacja i wyróżnienie, ale nie chciałbym na tym poprzestać i zadowolić się tylko faktem, że jestem rekordzistą. Chcę zostawić kolejny ślad w klubie swoją pracą. Szczególnie teraz, w tym okresie – podkreślił trener.

Fornalik, od momentu gdy zastąpił Dawida Szulczka w klubie z Chorzowa, prowadził tę ekipę jak dotąd w 10 meczach w tym sezonie. Zaliczył w nich trzy zwycięstwa, trzy remisy i cztery porażki.

