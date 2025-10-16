Michał Probierz zawiódł oczekiwania wielu jako selekcjoner reprezentacji Polski. Tymczasem Mathias Hebo Rasmussen w rozmowie z Viaplay również nie szczędził krytyki ws. trenera.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Mathias Hebo Rasmussen o Michale Probierzu

Michał Probierz, zanim podjął współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, przez długi czas pracował w Cracovii. Na temat współpracy ze szkoleniowcem swoimi przemyśleniami podzielił się ostatnio były piłkarz Pasów.

– Mówiąc wprost, to prawdopodobnie najgorszy trener, jakiego kiedykolwiek miałem pod względem taktycznym. Jego zarządzanie drużyną również było beznadziejne. Nie dogadywałem się z nim dobrze – mówił Mathias Hebo Rasmussen, cytowany przez „Przegląd Sportowy”.

– Kiedy ja i Otar Kakabadze, który jest jedyną osobą, jaka pozostała z moich czasów, zobaczyliśmy, że został trenerem reprezentacji Polski, poważnie myśleliśmy, że to ukryta kamera – podkreślił Duńczyk.

Probierz, według medialnych doniesień, był ostatnio łączony ze stanowiskiem selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. Jako szef polskiej kadry prowadził drużynę w 21 spotkaniach, notując w nich 10 zwycięstw, cztery remisy i siedem porażek.

53-latek pierwsze kroki w trenerskiej karierze stawiał w Polonii Bytom. W swoim CV ma też takie kluby jak: Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, ŁKS, Aris Saloniki czy Wisła Kraków. Probierz dał się też zapamiętać z krótkiego epizodu w Bruk-Becie Termalica, gdy rozstał się z klubem po zaledwie dwóch dniach. Bez pracy w zawodzie trenera pozostaje od 12 czerwca 2025 roku.

