Fornalik po sparingu. Trener Ruchu zwrócił uwagę na ważny szczegół

Ruch Chorzów przegrał w sparingu ze Śląskiem II Wrocław. Tymczasem po zakończeniu spotkania rywalizację w rozmowie z Ruch TV podsumował szkoleniowiec 14-krotnych mistrzów Polski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik o występie nowego zawodnika i integracji drużyny

Ruch Chorzów w trakcie zimowych przygotowań do drugiej części sezonu w Betclic 1. Lidze rozegrał jak na razie trzy spotkania, w których zremisował, wygrał oraz przegrał. Z placu gry na tarczy Niebiescy schodzili po starciu ze Śląskiem II Wrocław. Po meczu między innymi na temat występu Jakuba Jendryki wypowiedział się szkoleniowiec Chorzowian.

– Myślę, że pokazał te walory, które zadecydowały o tym, że ściągnęliśmy go do Ruchu. Pół godziny to nie jest dużo, żeby zaprezentować pełnię umiejętności, ale widzieliśmy dwie czy trzy akcje, które pokazały jego mocne strony – powiedział Waldemar Fornalik przed kamerą Ruch TV.

Mini-zgrupowanie w Wałbrzychu miało przede wszystkim pomóc w integracji drużyny. Na ten temat trener Ruchu również wypowiedział się po spotkaniu.

– Zawodnicy byli zadowoleni, że spędziliśmy razem czas zarówno na treningach, jak i podczas odnowy biologicznej. To wcześniej czy później jest jednym z ważnych elementów całego procesu treningowego – zaznaczył Fornalik.

Ruch ma przed sobą jeszcze sparing z Odrą Opole, który odbędzie się 31 stycznia. Z kolei do ligowego grania Niebiescy wrócą 8 lutego. Chorzowianie zagrają wówczas w roli gospodarza ze Śląskiem Wrocław. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:30. Pierwsze spotkanie w tej kampanii pomiędzy drużynami zakończyło się zwycięstwem Wojskowych (3:1).