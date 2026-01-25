Zaskakujący kierunek? Ruch może stracić zawodnika

Ruch Chorzów za dwa tygodnie wróci do ligowego grania w Betclic 1. Lidze. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że wkrótce z klubem pożegna się jeden z napastników.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Bała

Tomasz Bała może dołączyć do Górnika Łęczna

Ruch Chorzów ma już za sobą mini zgrupowanie w Wałbrzychu przed wznowieniem rundy wiosennej w Betclic 1. Lidze. Tymczasem wciąż możliwe są ruchy kadrowe w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski. Klub z Chorzowa poinformował, że na testy do ligowego rywala udał się jeden z napastników Niebieskich.

Tomasz Bała udał się na testy do Górnika Łęczna po rundzie jesiennej, w trakcie której nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego. 24-latek wystąpił w 13 spotkaniach Betclic 1. Ligi oraz jednym meczu STS Pucharu Polski. Nie strzelił ani jednego gola, za to zaliczył dwie asysty. Oczekiwania względem zawodnika były jednak znacznie większe.

Bała trafił do Ruchu po transferze ze Stali Rzeszów na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej piłkarz bronił barw między innymi takich ekip jak Wisłoka Dębica czy Cracovia. W swoim piłkarskim CV ma również występy w Stomilu Olsztyn.

Gdyby transakcja z udziałem Bały i jego przejście do Górnika Łęczna stały się faktem, to o miejsce w składzie zawodnik mógłby rywalizować na przykład z Bartoszem Śpiączką. W obecnym sezonie Zielono-czarni skupiają się na walce o utrzymanie. Łęcznianie aktualnie plasują się w strefie spadkowej z zaledwie 11 punktami na koncie. Do bezpiecznego Znicza Pruszków tracą sześć oczek.

Górnik swój pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku rozegra 8 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.