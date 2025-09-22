Ceglarz znów błyszczał. Ruch wskoczył do TOP 6 [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Chrobry Głogów

Ruch Chorzów odzyskuje moc. Chrobry z trzecią porażką

Ruch Chorzów i Chrobry Głogów przystępowały do ostatniej potyczki 10. kolejki Betclic 1. Ligi z dokładnie takim samym dorobkiem punktowym w postaci 13 oczek. Obie drużyny miały zatem ambicje, aby wykonać krok w kierunku zadomowienia się w czołowej szóstce tabeli. Niebiescy podchodzili do spotkania po cennej wygranej z ŁKS-em (2:1). Ekipa z Głogowa miała natomiast za sobą zwycięstwo nad Pogonią Siedlce (2:1).

W pierwszej odsłonie rywalizacji na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim sytuacji strzeleckich było jak na lekarstwo. Łącznie obie drużyny oddały tylko trzy celne strzały. Posiadanie piłki było po obu stronach na podobnym poziomie. Nie brakowało za to taktycznych szachów i walki o tzw. drugie piłki.

Wynik meczu został otwarty w 40. minucie. W roli głównej wystąpił Piotr Ceglarz, który popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego z około 36 metrów. Pomocnikowi chorzowian dopisało szczęście, ponieważ piłka po jego strzale odbiła się od Roberta Mandrysza, całkowicie myląc Dawida Arndta.

PIOTR CEGLARZ! @RuchChorzow1920 prowadzi! 👏



Ruch nie udał się jednak na przerwę ze skromną zaliczką. Po chwilowej dekoncentracji obrońców gospodarzy, w doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę na 1:1 zdobył Mateusz Ozimek. Napastnik ekipy z Głogowa wykorzystał świetne prostopadłe podanie od Pawła Tupaja i po pierwszych trzech kwadransach na tablicy wynikowej widniał remis.

Piotr Ceglarz z dubletem

W drugiej połowie długo nie działo się zbyt ciekawego na zielonej murawie. W końcu szkoleniowiec 14-krotnych mistrzów Polski postanowił zareagować zmianami, wpuszczając Mateusza Szwocha i Jakuba Sobeczko. Właśnie po akcji tych dwóch graczy finalnie faulowany w szesnastce rywali został młodzieżowiec Niebieskich i sędzia wskazał na wapno. Rzut karny na gola zamienił Ceglarz, który stał się jednocześnie najskuteczniejszym graczem Ruchu w tym sezonie z pięcioma zdobytymi bramkami.

ON SIĘ NIE ZATRZYMUJE! 2:0 🔥



Do końca spotkania rezultat już się nie zmienił i trzy oczka zainkasowali 14-krotni mistrzowie Polski. Ruch tym samym ma na swoim koncie 16 punktów, plasując się na piątej pozycji w tabeli. Z kolei trzecią porażkę w tej kampanii zaliczył zespół z Głogowa. W następnej kolejce chorzowianie zmierzą się z Wieczystą. Z kolei Chrobry zagra z ŁKS-em. Ponadto drużyny czeka też rywalizacja w STS Pucharze Polski. Ruch zagra na wyjeździe z Avią Świdnik, a głogowian czeka starcie z ŁKS-em.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów 2:1 (1:1)

1:0 Piotr Ceglarz 40′

1:1 Mateusz Ozimek 45+2′

2:1 Piotr Ceglarz 74′

