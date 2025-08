Zmiana w Ruchu Chorzów. Fani dobrze znają to nazwisko

Ruch Chorzów zakończył współpracę z trenerem Dawidem Szulczkiem i pojawiły się spekulacje, kto go zastąpi. Konkretne informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Waldemar Fornalik ma zastąpić Dawida Szulczka w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów po trzech kolejkach Betclic 1. Ligi ma na swoim koncie cztery punkty. 14-krotny mistrz Polski plasuje się obecnie na 12. miejscu w tabeli, tracąc jednak zaledwie dwa oczka do drużyn z czołówki – GKS-u Tychy, ŁKS-u czy Polonii Bytom. Za przeciętny start w nowym sezonie posadą zapłacił trener Dawid Szulczek. Informacje na temat jego następcy przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.

Znany insider przekonuje, że stery nad Niebieskimi ma objąć Waldemar Fornalik. Były selekcjoner reprezentacji Polski miał dojść do porozumienia z klubem już w minionym tygodniu. Wszystko wskazuje więc na to, że doświadczony szkoleniowiec wróci do pracy trenerskiej. Pierwszy trening w roli nowego trenera Ruchu ma poprowadzić już w środę, 6 sierpnia.

62-letni szkoleniowiec w przeszłości dwukrotnie prowadził już zespół z Chorzowa – po raz pierwszy w latach 2009–2012, a następnie w latach 2014–2017. Jako trener Ruchu zdobył wicemistrzostwo Polski w sezonie 2011/2012 oraz awansował z zespołem do finału Pucharu Polski. W 2017 roku był jednak również częścią sztabu, który nie zdołał utrzymać Niebieskich w Ekstraklasie. Gdy Fornalik odchodził z klubu, drużyna miała taki sam dorobek punktowy, co zespoły zajmujące miejsca spadkowe, mimo że plasowała się wtedy na 14. pozycji.

Ekipa z Chorzowa najbliższy mecz rozegra w piątek – rywalem będzie Pogoń Siedlce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.

