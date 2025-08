Ruch podjął decyzję. Czas trenera dobiegł końca

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek rozstaje się z Ruchem Chorzów

Ruch Chorzów przystępował do kolejnej kampanii bez buńczucznej narracji o walce o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Niemniej władze klubu i kibice mogli liczyć na to, że miejsce w TOP 6 jest w zasięgu 14-krotnego mistrza Polski. Tym samym realny wydawał się cel związany z walką o baraże.

W pierwszych dwóch kolejkach Niebiescy wywalczyli cztery punkty. Niemniej styl gry pozostawiał wiele do życzenia. Dość powiedzieć, że gdyby nie świetnie ułożona noga Piotra Ceglarza przy stałych fragmentach gry, dorobek punktowy Ruchu byłby zdecydowanie mniej satysfakcjonujący. Prawdziwą weryfikacją miał być mecz ze Śląskiem Wrocław. Drużyna Ante Simundzy wypunktowała Ruch, co wywołało nerwowość w klubie.

We wtorek, 5 sierpnia, podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Dawidem Szulczkiem za porozumieniem stron. Czy ta decyzja mogła dziwić? Z jednej strony – tak. Ruch miał tylko dwa punkty mniej niż GKS Tychy, zbierający wiele pochlebnych opinii. Z drugiej jednak – brak było widocznego progresu w grze zespołu z Chorzowa. To najpewniej przesądziło o rozstaniu z młodym szkoleniowcem.

Dawid Szulczek nie jest już trenerem Ruchu. Umowa ze szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron. Z naszym Klubem żegna się też asystent trenera Arkadiusz Szczerbowski.



Dziękujemy za pracę przy Cichej i życzymy powodzenia w dalszej karierze.



➡️… pic.twitter.com/JQIjS0NGbB — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) August 5, 2025

Szulczek trafił do Ruchu w sierpniu 2024 roku. Poprowadził chorzowian w 35 meczach – wygrał 17 z nich, 6 zakończyło się remisami, a w 12 poniósł porażkę. W poprzednim sezonie zajął z zespołem rozczarowujące 10. miejsce w tabeli.

