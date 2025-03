Ruch Chorzów wciąż w letargu, Górnik błysnął [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Górnik Łęczna - Ruch Chorzów

Ruch walczył, ale bez skutku

Ruch Chorzów miał walczyć w rundzie wiosennej o awans do PKO BP Ekstraklasy. Rzeczywistość przed starciem ligowym z Górnikiem Łęczna była jednak taka, że Niebiescy plasowali się za TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi, będąc bez wygranej ligowej w 2025 roku.

Tymczasem ekipa Pavola Stano traciła przed starciem z Ruchem tylko cztery oczka do swojego przeciwnika. Ewentualne zwycięstwo Górnika mogło zatem sprawić, że odrodziłyby się w środowisku Zielono-czarnych nadzieje związane z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tym samym potyczka w Łęcznej zapowiadała się ekscytująco.

W pierwszych trzech kwadransach meczu chorzowianie ciężko pracowali nad tym, aby zdobyć bramkę. Już w pierwszej minucie sygnał ostrzegawczy dał Miłosz Kozak, ale po jego próbie wynik się nie zmienił. Tymczasem w 13. minucie przed szansą zdobycia bramki stanął Szymon Karasiński, ale jego próba była niecelna. Goście próbowali różnych rozwiązań, aby sforsować defensywę rywali. Nawet były próby dalekich wyrzutów z autu, ale nic to nie dawało. Do przerwy był zatem bezbramkowy remis.

Po zmianie stron Ruch natomiast przekonał się, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zielono-czarni wyszli na prowadzenie w 67. minucie, gdy bramkę zdobył Marko Roginić. Chorwat wykorzystał koronkową rozegraną akcję swojego zespołu i goście mieli powody do frustracji. Co prawda chwilę po stracie bramki goście ruszyli szybko do odrobienia strat, ale bez efektu.

W samej końcówce spotkania gospodarze podwyższyli jeszcze swoje prowadzenie. Rzut karny w 87. minucie wykorzystał Przemysław Banaszak i finalnie Górnik zrewanżował się Niebieskim za porażkę z pierwszej części sezonu (2:3), przerywając serię pięciu spotkań bez zwycięstwa. Zielono-czarni dzięki wygranej nad Ruchem mają na swoim koncie 36 punktów. W następnej kolejce Niebiescy zagrają u siebie z GKS-em Tychy. Z kolei łęcznian czeka potyczka z Miedzią Legnica. Ruch czeka też w środku tygodnia starcie z Legią Warszawa w półfinale Pucharu Polski.

Górnik Łęczna – Ruch Chorzów 2:0 (0:0)

1:0 Marko Roginić 67′

2:0 Przemysław Banaszak 87′ (k.)