Ruch Chorzów czeka intensywny tydzień, a sytuacja kadrowa Niebieskich nie jest wymarzona. Klub potwierdził jednocześnie, że Daniela Szczepana czeka dłuższa przerwa w grze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Ruchu Chorzów

Sytuacja kadrowa Ruchu Chorzów przed meczami ze Stalą Rzeszów i Polonią Bytom

Ruch Chorzów w najbliższą środę rozegra spotkanie szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ze Stalą Rzeszów. Kilka dni później na drodze 14-krotnego mistrza Polski stanie Polonia Bytom. Przed tymi starciami klub przekazał informacje dotyczące zdrowia zawodników.

Z komunikatu biura prasowego wynika, że poza grą pozostają Patryk Sikora i Daniel Szczepan. Z kolei nieobecni ostatnio Piotr Ceglarz, Przemysław Szymiński oraz Denis Ventura wrócili już do treningów z drużyną. Niejasna pozostaje sytuacja Mo Mezgraniego, który czeka na badanie USG i rezonans magnetyczny.

W przypadku napastnika Niebieskich komunikat jest szczególnie niepokojący. Szczepan zmaga się z przewlekłą entezopatią mięśnia przywodziciela na tle zmian zwyrodnieniowych spojenia łonowego, co oznacza przerwę w treningach przez około trzy miesiące.

Niepewna jest również przyszłość kapitana Ruchu. Sikora przechodzi testy biomechaniczne na katowickiej AWF, a po ich zakończeniu mają zostać wyznaczone dalsze działania związane z jego powrotem do gry.

Chorzowianie mają za sobą pięć rozegranych meczów ligowych, w których zdobyli pięć punktów. Do szóstej w tabeli drużyny Śląska Wrocław tracą trzy oczka. W środku tygodnia Ruch zmierzy się z rzeszowianami, którzy mają na koncie osiem punktów i pozostają niepokonani od czterech spotkań.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów zaskoczył decyzją kadrową. Kibice przecierają oczy