Ruch Chorzów zaskoczył decyzją kadrową. Kibice przecierają oczy

Ruch Chorzów zmaga się z kłopotami kadrowymi. Tymczasem sztab szkoleniowy Niebieskich podjął decyzję w kontekście jednego z zawodników, przywracając go do pierwszej drużyny.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Nono

Nono wrócił do pierwszej drużyny Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów i jego kibice ostatnio na nudę nie mogą narzekać. Dzieje się naprawdę dużo. Najpierw były transfery, później zmiana trenera, a ostatnio klub zmaga się z licznymi kontuzjami w drużynie. To właśnie one mogły poskutkować przywróceniem hiszpańskiego pomocnika do pierwszej drużyny 14-krotnych mistrzów Polski. Klub przekazał informacje w sprawie w oficjalnym komunikacie na platformie X.

„Do treningów z pierwszą drużyną Niebieskich powrócił Nono. Hiszpański pomocnik w tym sezonie wystąpił w trzech spotkaniach zespołu rezerw, w których zdobył dwie bramki” – przekazało biuro prasowe Ruchu.

34-letni zawodnik trafił do ekipy z Chorzowa w lipcu 2024 roku. Związał się z Ruchem kontraktem do końca czerwca 2026 roku, stając się jednocześnie – według nieoficjalnych informacji – jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie. Do tej pory rozegrał w barwach Niebieskich łącznie 14 meczów, w których nie zdobył bramki ani nie zanotował asysty. Ostatni występ w śląskim zespole zaliczył w listopadzie ubiegłego roku przeciwko Chrobremu Głogów, spędzając na boisku 16 minut. Ruch wygrał wówczas zdecydowanie (5:0).

Chorzowianie aktualnie plasują się na 13. pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając na koncie pięć punktów – efekt jednego zwycięstwa i dwóch remisów. W najbliższą środę ekipa z Chorzowa zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Tymczasem już w weekend Niebieskich czeka prestiżowa potyczka z Polonią Bytom.

