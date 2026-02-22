Nowy stadion Ruchu nabiera realnych kształtów. Od obietnic do konkretów

Ruch Chorzów wygląda na to, że jest bliżej budowy nowego stadionu przy ulicy Cichej 6, jak nigdy wcześniej. Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i realizację inwestycji.

fot. Facebook / Nowa Cicha 6 Na zdjęciu: Koncepcja nowego stadionu Ruchu Chorzów

Ruch bliżej wielkiego powrotu. Przetarg ogłoszony, zegar ruszył

Ruch Chorzów aktualnie w roli gospodarza rozgrywa spotkania na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Aktualna umowa obowiązuje do 2027 roku i najpewniej będzie przedłużona, chociaż oficjalnych komunikatów w tej sprawie jeszcze nie ma. W każdym razie władze Chorzowa intensywnie pracują nad planem związanym z budową nowej areny przy ulicy Cichej 6, na której Niebiescy będą mogli rozgrywać swoje spotkania.

W piątek 20 lutego 2026 roku miał miejsce ważny dzień w harmonogramie działań związanych z budową nowego stadionu, który ma mieć pojemność mniej więcej 22 tysięcy miejsc. Spółka ADM Serwis, zajmująca się realizacją inwestycji, ogłosiła przetarg na składanie ofert. Termin mija 24 marca. Arena ma służyć nie tylko drużynie Ruchu, ale także lokalnej społeczności.

Pierwszy etap budowy zakłada powstanie przede wszystkim nowej trybuny głównej. Będzie to jednocześnie miejsce, gdzie znajdzie się sześć tysięcy miejsc siedzących, budynek klubowy, szatnie, loże VIP, miejsca prasowe, oświetlenie, płyta boiska ze zmienioną orientacją względem obecnej oraz boisko treningowe spełniające wymogi PKO BP Ekstraklasy.

Ruszył przetarg na budowę stadionu przy ul. Cichej 6! 👷🏟️



ℹ️ Więcej szczegółów na profilu Nowa Cicha 6 na Facebooku pic.twitter.com/D3J3w85wkd — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) February 20, 2026

Czas na realizację zadań to 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Podchodząc jednak realnie do sprawy, należy mówić o 22-28 miesiącach, mając na uwadze projektowanie, pozwolenia i zimowe przestoje.

Realne terminy i możliwy scenariusz 2028

Gdyby umowa została podpisana na przykład we wrześniu tego roku, to koniec pierwszego etapu inwestycji mógłby mieć miejsce w okolicach września-listopada 2028 roku, czyli latem lub jesienią 2028 roku.

Etap II: 12 miesięcy od końca I

Etap III: 15 miesięcy od końca II

Etap IV: 12 miesięcy od końca III

Etap V: 9 miesięcy od końca IV

Ogólnie czas na realizację pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego etapu inwestycji mógłby wynieść 48 miesięcy. Razem z pierwszymi dwoma latami realizacji zadań w ramach pierwszego etapu łącznie byłyby to 72 miesiące, czyli sześć lat. Inwestor zaznaczył jednak w informacji przetargowej, że prace mogą być realizowane na poszczególnych etapach równocześnie, ale wszystko jest uzależnione od tego, jak będzie wyglądać w danym momencie sytuacja finansowa.

Oszacowanie końca całej budowy stadionu na mniej więcej 22 tysiące widzów według Goal.pl

Scenariusz Podpisanie umowy Koniec etapi I (trybuna główna Koniec całości (wszystkie etapy Krótki komentarz Optymistyczny Sierpień 2026 Sierpień – październik 2028 Sierpień 2032 Bardzo szybko, bez oóźnień, pieniądze co roku Realistyczny Październik 2026 Grudzień 2028 – marzec 2029 Październik 2032 – początek 2033 Najprawdopodobniejszy, małe poślizgi, przerwy zimowe Pesymistyczny Grudzień 2026 Grudzień 2028 – czerwiec 2029 Koniec 2033 -2034 Problemy z finansowaniem, odwołaniam, inflacja, zmiany projektu

Jasne jest jednocześnie, że w całej inwestycji najważniejsze jest wybudowanie nowej trybuny głównej, co mogłoby pozwolić Ruchowi na powrót na ulicę Cichą i rozgrywanie ewentualnych spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Plan zakłada jej powstanie w 2028 roku, a najpóźniej na początku 2029 roku.

Trzeba jednak zaznaczyć, że na ten moment, czyli w lutym 2026 roku, to wciąż wczesny etap realizacji konkretnych działań. Oferty przetargowe spływają lub będą dopiero spływać. Prawdziwa budowa może ruszyć najwcześniej jesienią 2026 roku lub nawet zimą 2027 roku.