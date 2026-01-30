Decyzja zapadła. Ruch Chorzów zyska solidne wsparcie

Ruch Chorzów jest w tym sezonie jednym z kandydatów do awansu do PKO BP Ekstraklasy. W realizacji tego celu pomóc może decyzja podjęta podczas sesji Rady Miasta Chorzowa.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów może liczyć na pieniądze z miasta

Ruch Chorzów zakończył pierwszą część sezonu w Betclic 1. Lidze na ósmej pozycji, mając 30 punktów na koncie. Jednocześnie do wicelidera rozgrywek 14-krotny mistrz Polski traci już tylko cztery oczka., licząc się wciąż w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem istotne decyzje dotyczące klubu zapadły w trakcie styczniowej sesji Rady Miasta Chorzowa.

Samorządowcy w trakcie głosowania uchwalili budżet na 2026 rok oraz zatwierdzili Wieloletnią Prognozę Finansową. Oznacza to, że na konto Ruchu będzie mogła trafić kwota w wysokości 6,8 miliona złotych. Aby środki wpłynęły do klubu, niezbędne będzie jeszcze złożenie odpowiedniego wniosku. W każdym razie konkretna suma została już zabezpieczona, co stanowi pierwszą dobrą wiadomość dla Niebieskich.

Druga istotna decyzja dotyczy z kolei zarezerwowania 17 milionów złotych na budowę stadionu przy ulicy Cichej. Obiekt został już częściowo rozebrany, a kolejnym krokiem ma być ogłoszenie przetargu na budowę nowej areny, która ma powstać w formule „projektuj i buduj”.

ℹ️ Rada Miasta Chorzów uchwaliła dziś budżet na 2026 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.



Uchwała budżetowa uwzględnia https://t.co/YIzb9SD7hr. środki na dofinansowanie kultury fizycznej oraz przebudowę stadionu przy Cichej 6 🏟️ pic.twitter.com/B01TxPn7hc — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) January 30, 2026

Już wcześniej pojawiały się informacje, że nowy stadion dla Niebieskich ma mieć pojemność około 22 tysięcy miejsc. Jednocześnie, w porównaniu do starego obiektu, boisko zostanie obrócone o 90 stopni. Pierwsza trybuna ma powstać w latach 2027-2028 i zapewnić kibicom około sześć tysięcy miejsc.

Łączny koszt budowy nowego stadionu dla Ruchu ma wynieść około 408 milionów złotych. Jest to jednak kwota szacunkowa, której finansowanie ma zostać rozłożone na wiele lat, co najmniej do 2040 roku.