Od rozbiórki do wizji wielkiej areny. Ruch czeka na zielone światło

Ruch Chorzów stoi przed jednym z najważniejszych momentów w swojej najnowszej historii. 30 stycznia Rada Miasta zdecyduje nie tylko o wsparciu finansowym dla klubu, ale także o zabezpieczeniu środków na budowę nowego stadionu przy Cichej. Tymczasem na terenie przyszłej budowy ustały prace.

fot. Goal.pl Na zdjęciu: Obiekt Ruchu Chorzów przy ulicy Cichej 6

Ruch w zawieszeniu, Chorzów przed wyborem. Stawka jest ogromna

Ruch Chorzów z niecierpliwością może wyczekiwać sesji Rady Miasta zaplanowanej na 30 stycznia. Nie tylko rozstrzygnie się w jej trakcie to, czy klub otrzyma wsparcie finansowe. Kluczowe będzie także to, czy odpowiednie środki zostaną zabezpieczone na budowę nowej areny dla Niebieskich.

W grudniu minionego roku zaprezentowano kolejną w historii Ruchu koncepcję budowy nowego stadionu. Bez wątpienia zrobiła ona wrażenie na wielu postronnych obserwatorach. Ambicje zakładają, że nowa arena dla Ruchu ma pomieścić około 22 tysiące widzów. W pierwszej kolejności ma powstać trybuna główna oraz boisko treningowe, które zostanie wyposażone przede wszystkim w podgrzewaną murawę. Istotne jest również to, że boisko Niebieskich nie będzie ustawione tak jak dotychczas. Bramki nie będą już zlokalizowane od strony DTŚ. Nowy układ zakłada orientację boiska z bramką w kierunku hali sportowej oraz Alei Bojowników.

Tymczasem na dzisiaj ustały roboty związane z rozbiórką dotychczasowych trybun na obiekcie przy ulicy Cichej. Tym samym z krajobrazu wokół stadionu zniknęły nasypy. Jednocześnie, jeśli są chętni, by obejrzeć piłkarzy podczas przygotowań do spotkań, to w sytuacji, gdy zawodnicy 14-krotnych mistrzów Polski trenują na głównej płycie, ich poczynania można śledzić zza płotu. W praktyce wszystko jest doskonale widoczne.

Ogólnie teren pod budowę nowej areny dla 14-krotnego mistrza Polski jest już przygotowany. Z informacji, które wybrzmiały podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji koncepcji stadionu, wynika, że w pierwszym etapie ma powstać trybuna na sześć tysięcy miejsc, w drugim trybuna na cztery tysiące miejsc, w trzecim trybuna od strony DTŚ na około osiem tysięcy widzów. Z kolei czwarta, zamykająca obiekt trybuna, ma liczyć cztery tysiące miejsc.

Obiekt Ruchu Chorzów po rozbiórce części trybun na zdjęciach

fot. Goal.pl

Warto podkreślić, że nowy stadion dla zespołu z Chorzowa najpewniej będzie budowany etapami. Przynajmniej wszystko wskazuje na to, że do takiego rozwiązania przygotowują się władze miasta. Nowa arena ma służyć nie tylko klubowi, lecz także pełnić funkcję otwartej przestrzeni dla mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z punktów usługowych oraz stref rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie stadionu.

Na ten rok planowane jest ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Choć oficjalnie nie podano jeszcze kosztu całej inwestycji, z szacunków spółki ADM Serwis, odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia, wynika, że może on wynieść około 400 milionów złotych. Kwota ta została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej miasta aż do 2040 roku. Z kolei powrót Ruchu na stadion przy ulicy Cichej planowany jest na lata 2028-2029.

Czytaj więcej: Polonia Bytom stawia na młodość. Mazur opowiedział o swojej szansie w bramce