Cichy fundament pod przyszłość. Ruch wykonał ważny krok

Ruch Chorzów po spadku z PKO BP Ekstraklasy boryka się z kłopotami finansowymi. Lekki powiew optymizmu pojawił się 15 stycznia, gdy klub przedłużył ważną umowę sponsorską.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Seweryn Siemianowski

ALBA na dłużej sponsorem strategicznym Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie kampanii 2025/2026 rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy. 14-krotni mistrzowie Polski rok 2025 zakończyli na ósmej pozycji, mając 30 punktów na koncie. Z jednej strony miejsce Niebieskich nie zachwyca. Niemniej do wicelidera rozgrywek chorzowianie tracą już tylko cztery oczka. Tymczasem w czwartek 15 stycznia, biuro prasowe Ruchu przekazało ważną wiadomość.

„Do 31 grudnia 2026 roku przedłużona została umowa z Grupą ALBA, wieloletnim Sponsorem Strategicznym naszego klubu” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Ruchu.

W związku z ogłoszeniem tej informacji kilka słów przekazał prezes klubu. – Przedłużenie umowy z Grupą ALBA do końca 2026 roku to dla nas potwierdzenie wieloletniego zaufania. Współpracujemy już od wielu sezonów. Cieszy nas, że tak silny i odpowiedzialny partner zostaje z nami na kolejny rok. Bez Grupy ALBA trudno byłoby już wyobrazić sobie chorzowski sport, ale nasza współpraca wykracza też poza sport, bo dotyczy również inicjatyw z myślą o mieszkańcach i środowisku – mówił Seweryn Siemianowski cytowany przez KSRuch.com.

Ekipa z Chorzowa w najbliższym czasie rozegra sparingi kolejno z Puszczą Niepołomice oraz Polonią Bytom. Z kolei do ligowego grania Niebiescy wrócą w drugi weekend lutego. Zagrają wówczas na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim ze Śląskiem Wrocław.