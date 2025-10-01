Widzew Łódź szykuje wielkie zmiany. Trzęsienie ziemi w klubie

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Trzęsienie ziemi w Widzewie. Piotr Burlikowski wchodzi do klubu

Widzew Łódź nie zaliczył dobrego początku sezonu 2025/26. Latem władze klubu dokonały wielu transferów, ale wyniki drużyny nie spełniają oczekiwań. Patryk Czubak, który zastąpił Zeljko Sopicia, na razie nie poprawił gry zespołu. Widzew zajmuje aktualnie 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 10 punktów.

Według doniesień Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, do klubu dołączy Piotr Burlikowski, który ostatniego dnia września rozstał się z Zagłębiem Sosnowiec. W Łodzi obejmie stanowisko dyrektora nadzorującego pion sportowy. Wcześniej Burlikowski pełnił funkcję dyrektora sportowego w Cracovii i Zagłębiu Lubin.

Rozstanie z Zagłębiem Sosnowiec nastąpiło za porozumieniem stron. Klub poinformował, że decyzja była podyktowana otrzymaną propozycją pracy w jednym z klubów Ekstraklasy. Zmiany w Widzewie zapowiadają się daleko idące. – Zwłaszcza pozycja prezesa Widzewa, Michała Rydza, nie jest w tym momencie mocna – nie tylko po ostatnich słabych wynikach, ale też po tym, jak zarządzał kryzysem wizerunkowym klubu – czytamy.

Przed październikową przerwą na kadrę Widzew zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w ramach 11. kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny znajdują się w sporym kryzysie i liczą na przełamanie.