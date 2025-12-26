Rodado zdradził swój piłkarski cel. Myśli tylko o jednym

Angel Rodado to największa gwiazda Wisły Kraków i pierwszej ligi. W wywiadzie dla "Ultima Hora" przyznał, co jest jego piłkarskim marzeniem. Ma to związek z Białą Gwiazdą.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado marzy tylko o Ekstraklasie

Angel Rodado rozgrywa w Wiśle Kraków już czwarty sezon. Od lat jest największą gwiazdą drużyny, a także całej pierwszej ligi. Był jednym z bohaterów sukcesu z 2024 roku, jakim było zdobycie Pucharu Polski. Oczywiście nadrzędnym celem Białej Gwiazdy jest awans do Ekstraklasy, ale wciąż nie udało się go osiągnąć. Obecny sezon to znakomita szansa, bowiem na jego półmetku Wisła jest wyraźnym liderem tabeli i ma wszystko we własnych rękach.

Hiszpan tego lata przedłużył z Wisłą kontrakt do 2030 roku. Wiązało się to ze sporym zaskoczeniem, bowiem kibice byli już pogodzeni z jego odejściem. Rodado bardzo przywiązał się do Wisły, o czym świadczy choćby fakt, że jest kapitanem drużyny.

Rodado póki co nigdzie się nie wybiera. Pytany o swoją przyszłość przyznaje, że interesuje go tylko Wisła Kraków i powrót do Ekstraklasy. Jest przy tym szczęśliwy w klubie oraz mieście.

– Nigdy nie wiesz, co się zdarzy. Teraz jestem zadowolony, podpisałem z Wisłą Kraków kontrakt do 2030 roku. Szczerze mówiąc, obecnie myślę tylko o Wiśle. Awans do Ekstraklasy to moje wielkie marzenie, klub się na tym skupia i ja również. W tej chwili nikt nie myśli o zmianie, ani ja, ani moja rodzina. Wszystko idzie bardzo dobrze i mamy świetną okazję, aby zrealizować cel, o którym walczymy od dawna – wytłumaczył Rodado w wywiadzie dla „Ultima Hora”.