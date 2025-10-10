PZPN wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Królewskiego! Wisła potwierdza

Wisła Kraków opublikowała oświadczenie, informując, że Komisja Dyscyplinarna PZPN wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec Jarosława Królewskiego. Powodem są wpisy na serwisie X dot. decyzji sędziowskich w meczu z Odrą Opole.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

PZPN wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec Jarosława Królewskiego

Wisła Kraków w piątek (10 października) od porannych godzin musi mierzyć się z surowymi decyzjami ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najpierw w mediach pojawiła się informacja, że PZPN ukarał klub za wydarzenia podczas domowego meczu z Ruchem Chorzów. Biała Gwiazda została ukarana zamknięciem ponad połowy stadionu w jednym spotkaniu w ramach Betclic 1. Ligi.

Niedługo potem pojawiło się kolejne oświadczenie. Tym razem dotyczyło właściciela krakowskiego klubu – Jarosława Królewskiego. Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne w związku z jego wpisem dot. decyzji sędziowskich w trakcie meczu Wisła Kraków – Odra Opole. Klub poinformował, że do zakończenia postępowania nie będzie udzielał komentarzy.

„Klub TS Wisła Kraków SA transparentnie informuje, że Prezes Jarosław Królewski otrzymał dziś postanowienie Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w związku z jego wpisem opublikowanym 14 września 2025 roku w serwisie X (Twitter), dotyczącym decyzji sędziowskich dotyczących czasu gry po meczu Wisły Kraków z Odrą Opole. Do czasu zakończenia postępowania klub nie będzie udzielał dodatkowych komentarzy w tej sprawie” – brzmi oświadczenie klubu.

Aktualnie trwa przerwa reprezentacyjna. Wisła wróci do rozgrywek ligowych w poniedziałek (20 października). Wtedy podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Aktualnie po 12. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi.