Potężna kara dla Wisły Kraków. Zamknięty prawie cały stadion

11:08, 10. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wisła Kraków

Wisła Kraków otrzymała surową karę od PZPN po meczu z Ruchem Chorzów. Z komunikatu wynika, że na jedno domowe spotkanie zostało zamknięte większość sektorów na stadionie.

Kibice Wisły Kraków
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła ukarana za mecz z Ruchem

Wisła Kraków zakończyła maraton trzech spotkań w tygodniu z dorobkiem siedmiu punktów. Potknęła się tylko w starciu z Wieczystą Kraków, które zakończyło się remisem 1-1. W niedzielę Biała Gwiazda w meczu przyjaźni rywalizowała z Ruchem Chorzów i była wyraźnie lepsza, wygrywając aż 3-0. Umocniła się dzięki temu na fotelu lidera tabeli i potwierdziła, że jest głównym faworytem w walce o awans do Ekstraklasy.

Klub po tym meczu oczekiwał również oficjalnej decyzji ze strony Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Kibice obu drużyn narozrabiali na trybunach, przerywając spotkanie zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. W piątek Wisła opublikowała komunikat, z którego jasno wynika, że kara jest bardzo surowa i dotyczy kolejnego domowego meczu ze Stalą Rzeszów.

Komisja Dyscyplinarna postanowiła ukarać klub Wisła Kraków karą dyscyplinarną w postaci zakazu rozgrywania jednego meczu w rozgrywkach Betclic 1 ligi z udziałem publiczności w części stadionu poprzez wyłączenie trybun A, B, C, D, E13, E14, E21-E26, G, H oraz Sektora Gości na mecz ze Stalą Rzeszów.” – tak brzmi fragment komunikatu. To oznacza, że zamknięty zostanie niemal cały stadion Białej Gwiazdy.

Wisła oczywiście zamierza odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN. O efektach będzie informować w kolejnych dniach.

