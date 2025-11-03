Mecz Puszczy Niepołomice ze Stalą Mielec odwołany! Znamy powód decyzji

Puszcza Niepołomice miała w poniedziałek rozegrać spotkanie ze Stalą Mielec. Ostatecznie jednak mecz się nie odbędzie z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Puszczy Niepołomice

Spotkanie Puszcza Niepołomice – Stal Mielec zostało odwołane

Puszcza Niepołomice i Stal Mielec miały zmierzyć się ze sobą o godzinie 18:45 w ramach 15. kolejki Betclic 1. Ligi. Gospodarze liczyli na trzecie zwycięstwo w tej kampanii. Tymczasem zespół Ireneusza Mamrota miał walczyć o czwartą ligowa wygraną w sezonie. Niemniej spotkanie nie dojdzie do skutku.

„Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych mecz ze Stalą Mielec zostaje odwołany. Decyzja została podjęta wspólnie przez delegatów meczowych, obsadę sędziowską oraz przedstawicieli obu drużyn. Nowy termin rozegrania spotkania zostanie podany w najbliższym czasie przez Departament Rozgrywek PZPN” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu z Niepołomic.

Puszcza w ostatnich czterech spotkaniach Betclic 1. Ligi wygrała tylko raz, notując również jedną porażkę i dwa remisy. Stal ma z kolei na koncie siedem kolejnych porażek. Następca Ivana Djurdjevicia na stanowisku trenera zespołu z Mielca Ireneusz Mamrot wciąż pozostaje bez zwycięstwa.

Tymczasem już w najbliższy weekend niepołomiczanie zmierzą się na wyjeździe z ŁKS-em. Z kolei mielczanie w ostatnim spotkaniu przed przerwą reprezentacyjną zagrają w roli gospodarza z Pogonią Siedlce. Ogólnie drużynom na zapleczu PKO BP Ekstraklasy pozostały do rozegrania jeszcze cztery kolejki ligowe. Pierwsza część rozgrywek zakończy się po 19. serii gier, natomiast do ligowej rywalizacji przedstawiciele Betclic 1. Ligi wrócą 7-8 lutego 2026 roku.

Czytaj więcej: 10 meczów bez wygranej i wystarczy. GKS Tychy z konkretną decyzją