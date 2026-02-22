Polonia Warszawa puka do Ekstraklasy? Pawlak tonował nastroje

Polonia Warszawa wygrała w sobotę dziesiąty mecz w sezonie, pokonując Ruch Chorzów (3:2). Po spotkaniu trener Mariusz Pawlak mówił o formie drużyny, a także jej rozwoju.

Mariusz Pawlak
Mariusz Pawlak

Polonia coraz pewniejsza

Polonia Warszawa od 25 października minionego roku kontynuuje passę spotkań bez porażki. Tym samym stołeczna ekipa pozostaje niepokonana od dziewięciu meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotowała w nich siedem zwycięstw i dwa remisy, co sprawia, że liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Po starciu z Ruchem Chorzów swoimi przemyśleniami podzielił się trener Czarnych Koszul.

– Mecz był wspaniały przede wszystkim dla kibiców. Myślę, że zarówno ja, jak i trener Waldemar Fornalik mieliśmy wiele rzeczy w głowie od pierwszej do 97. minuty. Wiele się zmieniało. Na niektóre rzeczy mieliśmy wpływ, na inne nie – usłyszał Goal.pl od Mariusza Pawlaka na pomeczowej konferencji prasowej.

– Na pewno cieszy nasze wejście w mecz, bo chcieliśmy spróbować zagrać przynajmniej te pierwsze minuty na swoich zasadach. W ostatnim spotkaniu ze Zniczem Pruszków kompletnie nam się nie układało – zaznaczył trener Polonii.

– Cieszy to, że pewność siebie i rzeczy, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich trzech dniach, zespół chciał pokazać na boisku. Chciał, jak to sobie powiedzieliśmy, udowodnić, że pracujemy i że to jest proces. To nie jest tak, że dzisiaj Polonia „zaskoczyła” i wszystko nagle zaczęło działać – powiedział szkoleniowiec Warszawian.

Passa budowana z cierpliwością i spokojem

Mimo że Polonia ostatnio świetnie się spisuje, trener Pawlak twardo stąpa po ziemi, zdając sobie sprawę, że może przyjść trudniejszy moment.

– Super, możemy się cieszyć, ale za chwilę pewnie przyjdą mecze albo fazy meczu, w których nie będziemy grać tak, jak sobie zakładamy, bo jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Z pierwszej połowy na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Chcemy tak grać i będziemy do tego dążyć, żeby taka Polonia była standardem – mówił trener.

Polonia z dorobkiem 37 punktów zadomowiła się w czołówce ligowej tabeli. Mimo wszystko drużyna nie może liczyć na tyle pochwał, co Wisła Kraków czy Wieczysta Kraków. Ze spokojem na ten temat wypowiedział się szkoleniowiec Czarnych Koszul.

– Od mojego dołączenia do klubu, czyli od ponad półtora roku, przegraliśmy na wyjeździe tylko jedno spotkanie – w Głogowie jesienią. To bardzo dobry bilans. Chcemy jednak wygrywać także przy Konwiktorskiej, bo z tym bywało różnie. Mamy dzisiaj zespół, który powinien sobie radzić. Jest doświadczenie, jest młodzież, widać kolektyw. Jak to się zakończy – zobaczymy. Żyjemy z meczu na mecz. Właściciel ma ambicje, to normalne. Robimy wszystko, by – jeśli nie w tym sezonie, to w kolejnym – grać na wyższym poziomie – zadeklarował Pawlak.

Test z najwyższej półki

Tymczasem za tydzień drużyna z Warszawy zagra z Wieczystą Kraków. W rundzie jesiennej beniaminek rozgrywek udzielił stołecznej ekipie bolesnej lekcji futbolu.

– W Warszawie przegraliśmy z nimi 1:6, ale mieliśmy wtedy ogromne problemy kadrowe. W pracy trenerskiej zdarzają się takie mecze. Wieczysta to bardzo mocny zespół. Widać jakość i intensywność gry. W każdym razie to jest piłka. Ostatnio w Turcji graliśmy sparing z liderem ligi ukraińskiej, przegraliśmy 0:2, a uważam, że to było jedno z lepszych spotkań Polonii za mojej kadencji. W piłce wszystko jest możliwe. Wierzę w swój zespół i w pracę, którą wykonujemy. Nawet jeśli przegramy, świat się nie zawali. Będzie kolejny mecz – podsumował Pawlak.

Spotkanie z udziałem Polonii i ekipy z Krakowa odbędzie się 2 marca o godzinie 18:00. Mecz zostanie rozegrany w Sosnowcu na ArcelorMittal Park, gdzie swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa w tej kampanii Wieczysta.

