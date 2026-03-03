Polonia Warszawa ma poważny problem. W tym sezonie stołeczna drużyna nie będzie mogła skorzystać z Hide Vitalucciego. Pomocnik wypożyczony z Arki Gdynia zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Hide Vitalucci poważnie kontuzjowany

Polonia Warszawa rozgrywa świetny sezon. Stołeczny zespół jest jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Pawlaka zaprezentowali świetną formę podczas poniedziałkowego meczu ligowego, kiedy udało im się pokonać Wieczystę Kraków rezultatem 2:1. Dziś drużyna zasiada na pozycji wicelidera rozgrywek Betclic 1. Ligi.

W ostatnim meczu Mariusz Pawlak nie mógł skorzystać z Hide Vitalucciego. W mediach pojawiały się głosy, że zawodnik nabawił się poważnej kontuzji. We wtorek doniesienia zostały potwierdzone przez Polonię Warszawa. Piłkarz wypożyczony z Arki Gdynia na jednym z treningów nabawił się kontuzji kolana i w tym sezonie nie pojawi się już na placu gry.

Początkowo mówiło się, że Hide Vitalucci nabawił się urazu stawu kolanowego. Dokładne badania wykazały jednak, że zawodnik Polonii Warszawa zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Rozbrat pomocnika z piłką ma potrwać od 6 do 9 miesięcy. Proces leczenia 22-latek zakończy prawdopodobnie już w Arce Gdynia.

Hide Vitalucci zdążył zadebiutować w Polonii Warszawa. Japończyk urodzony we Włoszech rozegrał trzy spotkania w koszulce stołecznego zespołu. 22-latek jednak nie zdążył pokazać w pełni swojego potencjału.