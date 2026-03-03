Poważna kontuzja w Polonii Warszawa. W tym sezonie już nie zagra

18:55, 3. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Polonia Warszawa

Polonia Warszawa ma poważny problem. W tym sezonie stołeczna drużyna nie będzie mogła skorzystać z Hide Vitalucciego. Pomocnik wypożyczony z Arki Gdynia zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Piłkarze Polonii Warszawa
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Hide Vitalucci poważnie kontuzjowany

Polonia Warszawa rozgrywa świetny sezon. Stołeczny zespół jest jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Pawlaka zaprezentowali świetną formę podczas poniedziałkowego meczu ligowego, kiedy udało im się pokonać Wieczystę Kraków rezultatem 2:1. Dziś drużyna zasiada na pozycji wicelidera rozgrywek Betclic 1. Ligi.

W ostatnim meczu Mariusz Pawlak nie mógł skorzystać z Hide Vitalucciego. W mediach pojawiały się głosy, że zawodnik nabawił się poważnej kontuzji. We wtorek doniesienia zostały potwierdzone przez Polonię Warszawa. Piłkarz wypożyczony z Arki Gdynia na jednym z treningów nabawił się kontuzji kolana i w tym sezonie nie pojawi się już na placu gry.

Początkowo mówiło się, że Hide Vitalucci nabawił się urazu stawu kolanowego. Dokładne badania wykazały jednak, że zawodnik Polonii Warszawa zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Rozbrat pomocnika z piłką ma potrwać od 6 do 9 miesięcy. Proces leczenia 22-latek zakończy prawdopodobnie już w Arce Gdynia.

Hide Vitalucci zdążył zadebiutować w Polonii Warszawa. Japończyk urodzony we Włoszech rozegrał trzy spotkania w koszulce stołecznego zespołu. 22-latek jednak nie zdążył pokazać w pełni swojego potencjału.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź