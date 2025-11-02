Polonia Bytom pokonała Znicz Pruszków (2:0) w meczu 15. kolejki Betclic 1. Ligi. Niebiesko-czerwoni przerwali tym samym serię bez zwycięstwa, która liczyła cztery spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Bytom - Znicz Pruszków

Polonia Bytom nie odpuszcza. Walka o TOP 6 wciąż trwa

Polonia Bytom w ligowych zmaganiach ostatnio rozczarowywała. Nie wygrała w żadnym z czterech ostatnich meczów. Kryzys zaczął się od przegranego starcia z Wisłą Kraków (0:1). Nadzieją na lepsze czasy miał być jednak kapitalny występ Niebiesko-czerwonych przeciwko LKS Goczałkowice-Zdrój II (7:0) w STS Pucharze Polski.

Jeszcze gorsze nastroje towarzyszyły Zniczowi Pruszków. Ekipa Petera Struhara przystępowała do potyczki z bytomianami po odpadnięciu z krajowego pucharu po meczu przeciwko Koronie Kielce (0:3). Z kolei wcześniej w Betclic 1. Lidze zawodnicy Żółto-czerwonych ulegli Puszczy Niepołomice (0:3) i zremisowali z Górnikiem Łęczna (1:1).

W pierwszych trzech kwadransach spotkania ekipą aktywniejszą w ofensywie była Polonia. Bytomianie mieli kilka sytuacji strzeleckich. Przede wszystkim apetyt na zdobycie bramki towarzyszył Tomaszowi Gajdzie. Kapitan śląskiej drużyny podejmował próby zaskoczenia Kacpra Napieraja, ale bez efektu.

W końcu w doliczonym czasie pierwszej połowy sprawy w swoje ręce wziął Grzegorz Szymusik. Były gracz Chojniczanki i Korony Kielce wyróżnił się celnym dośrodkowaniem z lewego sektora boiska. Za wykończenie akcji wziął się Jakub Arak, popisując się celnym strzałem głową. Doświadczony napastnik zdobył swoją piątą bramkę w tej kampanii, tracąc do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Angela Rodado dziewięć trafień.

Jeszcze przed przerwą @PoloniaBytom na prowadzeniu 🔥 #BYTZNI 1:0



👉 Oglądaj wszystkie mecze na TVP Sport, w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/lpgrRm7zBC — Betclic 1 Liga (@_1liga_) November 2, 2025

Po zmianie stron Arak stanął przed szansą na podwyższenie prowadzenia w 57. minucie. Na posterunku był jednak golkiper drużyny z Bytomia. Kropkę nad „i” postawił natomiast w 88. minucie Kamil Wojtyra i siódme zwycięstwo Polonii w tej kampanii stało się faktem. Znicz natomiast przegrał po raz jedenasty w sezonie.

Tymczasem już w następnej kolejce przed Niebiesko-Czerwonymi kolejny poważny test. Polonia zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław na Tarczyński Arena. Mecz odbędzie się 9 listopada o godzinie 14:30. Z kolei na swoim obiekcie bytomianie zagrają już 7 listopada z Chrobrym Głogów, który będzie chciał wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Wisłą Kraków (0:1).

Polonia Bytom – Znicz Pruszków 2:0 (1:0)

1:0 Jakub Arak 45+2′:

2:0 Kamil Wojtyra 88′