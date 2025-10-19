Polonia Bytom w niedzielnym starciu 13. kolejki Betclic 1. Ligi zremisowała z Odrą Opole. Tym samym utrzymała się różnica trzech oczek między obiema ekipami w ligowej tabeli.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Gajda

Przyjaźń na trybunach, rywalizacja na boisku. Polonia i Odra na remis

Polonia Bytom i Odra Opole to ekipy, których kibiców łączy przyjaźń. Tymczasem w niedzielne popołudnie obie drużyny zmierzyły się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od kampanii 2016/2017. Wówczas rywalizowały jeszcze w eWinner 1. Lidze. Opolanie wygrali oba spotkania (3:0 i 1:0). Przed niedzielną potyczką obie ekipy w ligowej tabeli dzieliła różnica trzech oczek. Polonia podchodziła do rywalizacji po remisie z Puszczą Niepołomice (1:1), natomiast Odra miała za sobą wygrane starcie z Wieczystą (2:0).

W pierwszym kwadransie rywalizacji goście poczynali sobie bardzo odważnie na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej. Niemniej, im dłużej trwały zawody, tym bardziej inicjatywę przejmowali Ślązacy. Tomasz Gajda spróbował swoich sił strzałem z dystansu w 19. minucie, ale była to próba niecelna. Jeszcze raz pomocnik bytomian chciał zatrudnić Mateusza Abramowicza w 23. minucie, ale tym razem strzał kapitana beniaminka rozgrywek był zbyt słaby. Finalnie na przerwę obie drużyny udały się z bezbramkowym remisem.

Tuż po zmianie stron ekipa z Bytomia mogła stracić gola. W każdym razie świetną interwencją wyróżnił się Axel Holewiński, dzięki czemu wynik pozostał bezbramkowy. Po ponad godzinie gry trener gospodarzy zdecydował się na roszadę w składzie. Miejsce Jakuba Araka zajął Kamil Wojtyra. Doświadczony napastnik chwilę po wejściu na boisko oddał konkretny strzał, ale bez efektu.

Do końca meczu finalnie wynik się nie zmienił. Chociaż na trybunach kibice żywiołowym dopingiem wspierali obie drużyny. Polonia zaliczyła zatem trzeci remis. Z kolei szósty podział punktów zanotowała Odra. Tymczasem w następnej kolejce zespół z Bytomia zmierzy się w Warszawie z miejscową Polonią. Z kolei drużyna Jarosława Skrobacza na swojej arenie zagra z Ruchem Chorzów. Dla opiekuna Niebiesko-czerwonych będzie to wyjątkowe starcie, bo z 14-krotnym mistrzem Polski wywalczył dwa awanse z rzędu.

Polonia Bytom – Odra Opole 0:0





