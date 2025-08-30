Polonia Bytom pokonała Wieczystą (4:2) po emocjonującym meczu w Betclic 1. Lidze. Zespół z Bytomia zaprezentował się bardzo solidnie. Kluczowe bramki padły w pierwszej połowie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

Zwycięstwo, które wbija w fotel! Polonia pokonała Wieczystą

Wieczysta to jedna z tych drużyn, które uchodzą za specjalistów od zwycięstw z Polonią Bytom. Przed sobotnią potyczką, w czterech takich starciach, trzy razy górą była drużyna z Krakowa, a tylko raz wygrali Niebiesko-czerwoni. Przełomowy miał być właśnie majowy mecz między drużynami, kiedy to skromnie zwyciężyli bytomianie (1:0).

Tymczasem do sobotniej potyczki oba zespoły przystępowały z niedosytem po wcześniejszych występach. Polonia podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów (1:1) w Najstarszych Derbach Śląska, z kolei Żółto-czarni zremisowali z Górnikiem Łęczna (1:1). Potyczka na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej zapowiadała się zatem interesująco, tym bardziej że potknięcie w piątek zaliczyła liderująca Wisła Kraków, przegrywając z Miedzią Legnica (0:2).

Cztery gole zobaczyli kibice w trakcie pierwszej połowy rywalizacji, co potwierdza tezę, że w starciach z udziałem obu drużyn zwykle sporo się dzieje. Wynik meczu został otwarty już w ósmej minucie, kiedy to Konrad Andrzejczak, będący ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji, popisał się indywidualną akcją i zdecydował się na strzał z około 12 metrów, zmuszając Antoniego Mikułko do kapitulacji.

Andrzejczak na 1:0! #BYTWIE 🔥



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/6LwOkt39o1 — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 30, 2025

Na jednym trafieniu drużyna z Bytomia nie chciała poprzestać. Kacper Michalski próbował podwyższyć prowadzenie Polonii w 14. minucie, ale chybił. Szczęścia szukał też Jakub Apolinarski, ale jego próba również była niecelna. W końcu jednak bytomianom udało się zdobyć bramkę na 2:0. Były gracz Warty Poznań popisał się strzałem a’la Ricardo Quaresma. Michalski zaliczył tym samym swoje premierowe trafienie w tej kampanii.

Ależ on to zrobił! 🤩



Polonia Bytom prowadzi 3:1 z Wieczystą Kraków w meczu @_1liga_!



🔴 📲 OGLĄDAJ #BYTWIE ▶️ https://t.co/c3knjMY5jC pic.twitter.com/YLj7henyu1 — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 30, 2025

Nie popisał się natomiast w 39. minucie Oleksandr Azatskyi, który dotknął piłkę ręką we własnym polu karnym. Sędzia podyktował zatem rzut karny dla gości, który wykorzystał Rafa Lopes, dając Wieczystej nadzieję na korzystny wynik. Ostatnie słowo w pierwszej odsłonie należało jednak do Jakuba Araka, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali i głową skierował piłkę do siatki. Niebiesko-czerwoni na przerwę udali się z konkretną zaliczką.

Tymczasem po ponad godzinie gry krakowski zespół stanął przed szansą zdobycia kolejnej bramki z jedenastki. Tym razem to było następstwem faulu Lucjana Zielińskiego na Stefanie Feiertagu. Rzut karny wykorzystał z kolei Lisandro Semedo i robiło się jeszcze ciekawie w Bytomiu. Z kolei w 70. minucie Kamil Wojtyra przywrócił Polonii dwubramkową przewagę i kibice nie ukrywali swojej radości.

Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i Polonia odniosła czwarte zwycięstwo w tej kampanii. Z kolei po raz pierwszy w lidze w tym sezonie przegrała ekipa Przemysława Cecherza. Po reprezentacyjnej przerwie bytomian czekają derby na wyjeździe z GKS-em Tychy. Z kolei Wieczysta na ArcelorMittal Park zmierzy się ze Stalą Mielec.

Polonia Bytom – Wieczysta 4:2 (3:1)

1:0 Konrad Andrzejczak 8′

2:0 Kacper Michalski 37′

2:1 Rafael Lopes 40′ (k.)

3:1 Jakub Arak 45+2′

3:2 Lisandro Semedo 63′ (k.)

4:2 Kamil Wojtyra 70′

