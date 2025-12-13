Bez wielkich nazwisk, z wielkim efektem. Transferowa układanka Polonii Bytom

22:58, 13. grudnia 2025 23:19, 13. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Polonia Bytom po 12 latach wróciła na zaplecze PKO BP Ekstraklasy i… zaskoczyła wszystkich. Śląska ekipa na dzisiaj jest wiceliderem Betclic 1. Ligi. Wyróżnia się intensywną grą oraz trafionymi decyzjami. Przed zimą pojawia się natomiast kilka znaków zapytania.

Łukasz Tomczyk
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk
  • Polonia Bytom po powrocie na zaplecze PKO BP Ekstraklasy wyróżniała się grą bez kompleksów. Wkroczyła do Betclic 1. Ligi z rozmachem, opierając się na grze z dużą intensywnością i liderach drużyny zbudowanych jeszcze przed awansem
  • Latem ekipa ze Śląska postawiła na powiększenie kadry meczowej. Aczkolwiek na razie duża grupa zawodników nie spełniła oczekiwań. To może rodzić pytania związanie z hierarchią w zespole i czy nowe twarze mogą mieć realny wpływ na walkę o najwyższe cele
  • Przed ekipą z Bytomia najpewniej zmiana trenera i ruchy kadrowe, mogące wywrócić projekt do góry nogami albo nadać mu nowy impuls w walce o awans do elity

Polonia Bytom – transfery w trakcie letniego okna 2025

Polonia Bytom po dwunastu latach przerwy wróciła na zaplecze PKO BP Ekstraklasy i w pierwszej części sezonu stała się prawdziwą rewelacją rozgrywek. Niebiesko-czerwoni grali bez kompleksów w trakcie swoich spotkań. Finalnie dało to ekipie ze Śląska pozycję wicelidera Betclic 1. Ligi na koniec 2025 roku.

Architektami dobrej gry bytomian są między innymi trener Łukasz Tomczyk oraz dyrektor sportowy klubu Tomasz Stefankiewicz. Chociaż za dobrą postawą drużyny ogólnie stoi duża grupa ludzi, których nie sposób wymienić. Trener w każdym razie opracował strategię gry opartą na dużej intensywności, co przyniosło zamierzony efekt. Z kolei szef pionu sportowego zapewnił szkoleniowcowi odpowiednie narzędzia, kontraktując zawodników pasujących do przyjętej koncepcji.

Tylko u nas

Łukasz Tomczyk
Bez wielkich nazwisk, z wielkim efektem. Transferowa układanka Polonii Bytom
German Barkovskiy i Patryk Dziczek
Piast Gliwice w ogniu zmian. Transfery, nowe twarze i nadzieje na przełom
Prezes Ruchu Chorzów – Seweryn Siemianowski i prezydent Chorzowa – Szymon Michałek
Niebieska Wigilia pełna symboli. Padły ważne słowa o przyszłości Ruchu

Latem ekipę z Bytomia wzmocnili między innymi tacy gracze jak: Kacper Michalski, Jakub Apolinarski czy Oleksandr Azackij. Choć żaden z wymienionych zawodników nie stał się od razu pierwszoplanową postacią w drużynie, to swoimi występami przyczynili się do tego, że dziś Polonia ustępuje w tabeli miejsca jedynie Wiśle Kraków.

Choć powszechnie ekipa z Bytomia jest chwalona, trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że nie wszystkie wzmocnienia Polonii okazały się trafione już jesienią. Epizodycznie na boisku pojawiał się Mikulas Bakala, pozyskany z FC Den Bosch. Krzysztof Wołkowicz również nie był zawodnikiem, którego kibice mogli pamiętać z czasów jego gry w GKS-ie Tychy. Apolinarski trafił do Polonii jako piłkarz, z którym wiązano spore nadzieje. Co prawda nie rozczarował, ale nie był to też transfer typu „wow”, który zachwyciłby kibiców Niebiesko-czerwonych tak, jak robili to jesienią liderzy zespołu – z Jakubem Arakiem czy Kamilem Wojtyrą na czele.

Kluczową postacią zespołu był natomiast Tomasz Gajda, który bardzo dobrze współpracował z Konradem Andrzejczakiem. To pokazuje, że wypracowane automatyzmy w drużynie czasem dają więcej korzyści niż nowe twarze, które mogą potrzebować więcej czasu, by w pełni odnaleźć się w określonych mechanizmach funkcjonowania zespołu. Nie zmienia to jednak faktu, że po graczach pokroju Theodoros Tsirigotis, można oczekiwać więcej. Tym bardziej że zawodnik w sezonie 2024/2025 w drugiej lidze greckiej strzelił 14 goli w 18 spotkaniach. Dzisiaj jednak grecki napastnik nie ma podjazdu do wymienionych wcześniej ofensywnych zawodników bytomian.

Polonia Bytom – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubRodzaj transferu
Mikulas BakalaFC Den Boschtransfer definitywny
Krzysztof WołkowiczStal Mielectransfer definitywny
Jordi CalaveraSD Amorebietatransfer definitywny
Kacper MichalskiWarta Poznańtransfer definitywny
Jakub SzymańskiWisła Płocktransfer definitywny
Oleksandr AzatskyiArka Gdyniatransfer definitywny
Jakub Jordan JokelPohronietransfer definitywny
Jakub ApolinarskiPogoń Grodzisk Mazowieckitransfer definitywny
Klaudiusz MazurLKS Goczałkowicetransfer definitywny
Theodoros TsirigotisGórnik Zabrzewypożyczenie
Matej MatićPolissiawypożyczenie
Kacper TerleckiŁódzki KSwypożyczenie
Antoni BurkiewiczRaków Częstochowawypożyczenie

Polonia Bytom – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubRodzaj transferu
Sebastian StebleckiWarta Poznańtransfer definitywny
Wojciech SzumilasPodbeskidzietransfer definitywny
Adrian PiekarskiPuszcza Niepołomicetransfer definitywny
Daniel ŚciślakRekord Bielsko-Białatransfer definitywny
Olivier WypartPogoń Grodzisk Mazowieckitransfer definitywny
Szymon MichalskiWarta Poznańtransfer definitywny
Dominik KoniecznyZnicz Pruszkówtransfer definitywny
Karol SzymkowiakSokół Kleczewwypożyczenie
Kamil HajdukPniówek Pawłowicewypożyczenie
Mateusz AnklewiczSzombierki Bytomwypożyczenie
Daniel ZielińskiPniówek Pawłowicewypożyczenie

Letnie wzmocnienia bez fajerwerków, ale z planem

Analizując kadrę Polonii, gołym okiem widać, że wyjściowy skład opiera się przede wszystkim na tym, co zostało zbudowane już wcześniej. Jednocześnie nowym zawodnikom nie jest łatwo szybko wskoczyć do wyjściowej jedenastki. Na finiszu pierwszej części sezonu, oprócz Kacpra Michalskiego, okazję do gry od pierwszej minuty otrzymywał również Kacper Terlecki. 20-latek to zawodnik mający na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, z którym wiązane są duże nadzieje.

Kacper Michalski (fot. PressFocus)

Ciekawym ruchem transferowym w ekipie z Bytomia był także Jakub Szymański. 23-latek trafił do Polonii z Wisły Płock. Co więcej, gra na Śląsku nie była dla zawodnika nowością, ponieważ w przeszłości był już piłkarzem Górnika Zabrze. W trwającej kampanii wystąpił jak dotąd w 18 meczach, notując jedno trafienie w Betclic 1. Lidze oraz cztery kluczowe podania. Wydaje się, że to dzisiaj najbardziej udane wzmocnienie ostatniego lata w Polonii.

Trener a transfery, czyli co może być kluczowe dla Polonii

W trakcie zimowej przerwy transferowej spekulacje dotyczące śląskiej ekipy mogą zdominować nie tyle informacje o nowych zawodnikach, ile przede wszystkim temat nowego trenera. Z klubem ma pożegnać się Łukasz Tomczyk, który ma spróbować swoich sił w Rakowie Częstochowa. Młody szkoleniowiec w szeregach wicemistrzów Polski ma zastąpić trenera Marka Papszuna. 51-latek ma natomiast zostać trenerem Legii Warszawa.

Kto zastąpi Tomczyka w Bytomiu? Lista kandydatów jest długa. Znajdują się na niej między innymi: Jakub Dziółka, Patryk Czubak czy Dawid Szulczek. Na radarze bytomian ma być również Przemysław Łagożny. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona wkrótce.

Choć wciąż niejasne jest, kto przejmie stery nad Niebiesko-czerwonymi, to spekulacje transferowe wokół działań Polonii już się pojawiają. W kontekście gry w ekipie z Bytomia wymienia się między innymi takich zawodników jak Javier Mateo Ortiz czy Hide Vitalucci. Pierwszy z nich mógłby wzmocnić ofensywę Polonii, natomiast piłkarz Arki Gdynia, urodzony w Rzymie, miałby potencjalnie poprawić jakość zespołu w środku pola.

Czytaj więcej: Piast Gliwice w ogniu zmian. Transfery, nowe twarze i nadzieje na przełom