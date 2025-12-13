Bez wielkich nazwisk, z wielkim efektem. Transferowa układanka Polonii Bytom

Polonia Bytom po 12 latach wróciła na zaplecze PKO BP Ekstraklasy i… zaskoczyła wszystkich. Śląska ekipa na dzisiaj jest wiceliderem Betclic 1. Ligi. Wyróżnia się intensywną grą oraz trafionymi decyzjami. Przed zimą pojawia się natomiast kilka znaków zapytania.

Polonia Bytom po powrocie na zaplecze PKO BP Ekstraklasy wyróżniała się grą bez kompleksów. Wkroczyła do Betclic 1. Ligi z rozmachem, opierając się na grze z dużą intensywnością i liderach drużyny zbudowanych jeszcze przed awansem

Latem ekipa ze Śląska postawiła na powiększenie kadry meczowej. Aczkolwiek na razie duża grupa zawodników nie spełniła oczekiwań. To może rodzić pytania związanie z hierarchią w zespole i czy nowe twarze mogą mieć realny wpływ na walkę o najwyższe cele

Przed ekipą z Bytomia najpewniej zmiana trenera i ruchy kadrowe, mogące wywrócić projekt do góry nogami albo nadać mu nowy impuls w walce o awans do elity

Polonia Bytom – transfery w trakcie letniego okna 2025

Polonia Bytom po dwunastu latach przerwy wróciła na zaplecze PKO BP Ekstraklasy i w pierwszej części sezonu stała się prawdziwą rewelacją rozgrywek. Niebiesko-czerwoni grali bez kompleksów w trakcie swoich spotkań. Finalnie dało to ekipie ze Śląska pozycję wicelidera Betclic 1. Ligi na koniec 2025 roku.

Architektami dobrej gry bytomian są między innymi trener Łukasz Tomczyk oraz dyrektor sportowy klubu Tomasz Stefankiewicz. Chociaż za dobrą postawą drużyny ogólnie stoi duża grupa ludzi, których nie sposób wymienić. Trener w każdym razie opracował strategię gry opartą na dużej intensywności, co przyniosło zamierzony efekt. Z kolei szef pionu sportowego zapewnił szkoleniowcowi odpowiednie narzędzia, kontraktując zawodników pasujących do przyjętej koncepcji.

Latem ekipę z Bytomia wzmocnili między innymi tacy gracze jak: Kacper Michalski, Jakub Apolinarski czy Oleksandr Azackij. Choć żaden z wymienionych zawodników nie stał się od razu pierwszoplanową postacią w drużynie, to swoimi występami przyczynili się do tego, że dziś Polonia ustępuje w tabeli miejsca jedynie Wiśle Kraków.

Choć powszechnie ekipa z Bytomia jest chwalona, trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że nie wszystkie wzmocnienia Polonii okazały się trafione już jesienią. Epizodycznie na boisku pojawiał się Mikulas Bakala, pozyskany z FC Den Bosch. Krzysztof Wołkowicz również nie był zawodnikiem, którego kibice mogli pamiętać z czasów jego gry w GKS-ie Tychy. Apolinarski trafił do Polonii jako piłkarz, z którym wiązano spore nadzieje. Co prawda nie rozczarował, ale nie był to też transfer typu „wow”, który zachwyciłby kibiców Niebiesko-czerwonych tak, jak robili to jesienią liderzy zespołu – z Jakubem Arakiem czy Kamilem Wojtyrą na czele.

Kluczową postacią zespołu był natomiast Tomasz Gajda, który bardzo dobrze współpracował z Konradem Andrzejczakiem. To pokazuje, że wypracowane automatyzmy w drużynie czasem dają więcej korzyści niż nowe twarze, które mogą potrzebować więcej czasu, by w pełni odnaleźć się w określonych mechanizmach funkcjonowania zespołu. Nie zmienia to jednak faktu, że po graczach pokroju Theodoros Tsirigotis, można oczekiwać więcej. Tym bardziej że zawodnik w sezonie 2024/2025 w drugiej lidze greckiej strzelił 14 goli w 18 spotkaniach. Dzisiaj jednak grecki napastnik nie ma podjazdu do wymienionych wcześniej ofensywnych zawodników bytomian.

Polonia Bytom – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Mikulas Bakala FC Den Bosch transfer definitywny Krzysztof Wołkowicz Stal Mielec transfer definitywny Jordi Calavera SD Amorebieta transfer definitywny Kacper Michalski Warta Poznań transfer definitywny Jakub Szymański Wisła Płock transfer definitywny Oleksandr Azatskyi Arka Gdynia transfer definitywny Jakub Jordan Jokel Pohronie transfer definitywny Jakub Apolinarski Pogoń Grodzisk Mazowiecki transfer definitywny Klaudiusz Mazur LKS Goczałkowice transfer definitywny Theodoros Tsirigotis Górnik Zabrze wypożyczenie Matej Matić Polissia wypożyczenie Kacper Terlecki Łódzki KS wypożyczenie Antoni Burkiewicz Raków Częstochowa wypożyczenie

Polonia Bytom – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Sebastian Steblecki Warta Poznań transfer definitywny Wojciech Szumilas Podbeskidzie transfer definitywny Adrian Piekarski Puszcza Niepołomice transfer definitywny Daniel Ściślak Rekord Bielsko-Biała transfer definitywny Olivier Wypart Pogoń Grodzisk Mazowiecki transfer definitywny Szymon Michalski Warta Poznań transfer definitywny Dominik Konieczny Znicz Pruszków transfer definitywny Karol Szymkowiak Sokół Kleczew wypożyczenie Kamil Hajduk Pniówek Pawłowice wypożyczenie Mateusz Anklewicz Szombierki Bytom wypożyczenie Daniel Zieliński Pniówek Pawłowice wypożyczenie

Letnie wzmocnienia bez fajerwerków, ale z planem

Analizując kadrę Polonii, gołym okiem widać, że wyjściowy skład opiera się przede wszystkim na tym, co zostało zbudowane już wcześniej. Jednocześnie nowym zawodnikom nie jest łatwo szybko wskoczyć do wyjściowej jedenastki. Na finiszu pierwszej części sezonu, oprócz Kacpra Michalskiego, okazję do gry od pierwszej minuty otrzymywał również Kacper Terlecki. 20-latek to zawodnik mający na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, z którym wiązane są duże nadzieje.

Ciekawym ruchem transferowym w ekipie z Bytomia był także Jakub Szymański. 23-latek trafił do Polonii z Wisły Płock. Co więcej, gra na Śląsku nie była dla zawodnika nowością, ponieważ w przeszłości był już piłkarzem Górnika Zabrze. W trwającej kampanii wystąpił jak dotąd w 18 meczach, notując jedno trafienie w Betclic 1. Lidze oraz cztery kluczowe podania. Wydaje się, że to dzisiaj najbardziej udane wzmocnienie ostatniego lata w Polonii.

Trener a transfery, czyli co może być kluczowe dla Polonii

W trakcie zimowej przerwy transferowej spekulacje dotyczące śląskiej ekipy mogą zdominować nie tyle informacje o nowych zawodnikach, ile przede wszystkim temat nowego trenera. Z klubem ma pożegnać się Łukasz Tomczyk, który ma spróbować swoich sił w Rakowie Częstochowa. Młody szkoleniowiec w szeregach wicemistrzów Polski ma zastąpić trenera Marka Papszuna. 51-latek ma natomiast zostać trenerem Legii Warszawa.

Kto zastąpi Tomczyka w Bytomiu? Lista kandydatów jest długa. Znajdują się na niej między innymi: Jakub Dziółka, Patryk Czubak czy Dawid Szulczek. Na radarze bytomian ma być również Przemysław Łagożny. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona wkrótce.

Choć wciąż niejasne jest, kto przejmie stery nad Niebiesko-czerwonymi, to spekulacje transferowe wokół działań Polonii już się pojawiają. W kontekście gry w ekipie z Bytomia wymienia się między innymi takich zawodników jak Javier Mateo Ortiz czy Hide Vitalucci. Pierwszy z nich mógłby wzmocnić ofensywę Polonii, natomiast piłkarz Arki Gdynia, urodzony w Rzymie, miałby potencjalnie poprawić jakość zespołu w środku pola.

