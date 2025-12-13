Piast Gliwice w ogniu zmian. Transfery, nowe twarze i nadzieje na przełom

Piast Gliwice latem zmienił się nie do poznania. Po letniej rewolucji w drużynie i sztabie szkoleniowym w trakcie sezonu konieczna była jednak kolejna roszada trenera. Sytuacja gliwiczan jest wciąż daleka od wymarzonej, ale jest światełko w tunelu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: German Barkovskiy i Patryk Dziczek

Piast Gliwice ma za sobą nerwową pierwszą część sezonu, co nie znaczy, że teraz przyjdzie czas na spokój. Niebiesko-czerwoni zdobyli tylko 18 bramek, co może sugerować, że zimą będą trwały poszukiwania nowego napastnika w klubie

Dobrym prognostykiem na przyszłość w ekipie z Gliwic jest gra obronna. Defensywa drużyny Daniela Myśliwca jest jedną z solidniejszych w PKO BP Ekstraklasie

Ważnymi postaciami Piasta są Patryk Dziczek i Grzegorz Tomasiewicz. W każdym razie zawodnikom z końcem sezonu wygasają kontrakty, więc klub stoi przed wyzwaniem przekonania graczy do kontynuowania współpracy. W obliczu walki o utrzymanie nie musi to być wcale takie proste

Piast Gliwice – transfery w trakcie letniego okna 2025

Piast Gliwice do sezonu 2025/2026 przystępował z dużymi nadziejami, że lepszy styl gry drużyny przełoży się na możliwość myślenia o czymś więcej niż tylko utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Ten czynnik wpłynął na decyzję o rozstaniu po poprzedniej kampanii z Aleksandarem Vukoviciem. Miejsce serbskiego szkoleniowca zajął Max Molder.

Wraz z przybyciem do klubu z Gliwic szwedzkiego trenera doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Piast zmienił się nie do poznania. Z klubem pożegnali się przede wszystkim: Arkadiusz Pyrka, Akim Dedadka, Fabian Piasecki, Maciej Rosołek oraz Thomas Huk. Ich miejsca zajęli m.in. Ema Twumasi, German Barkovskiy, Adrian Dalmau czy Hugo Vallejo. Na papierze nowe twarze wydawały się interesującymi ruchami transferowymi.

Jeśli chodzi o samą grę, ta w Gliwicach uległa ogromnej zmianie. Drużyna nie była już nastawiona wyłącznie na szczelną grę w obronie, wysoki pressing i płynne fazy przejściowe, lecz zaczęła stawiać na atak pozycyjny oraz większą wymienność pozycji. Choć sama gra Piasta nie wyglądała źle, to nieszczęśliwie dla trenera Moldera w jedenastu spotkaniach gliwiczanie wygrali tylko dwa razy, notując pięć porażek oraz cztery remisy. Punktowanie na poziomie 0,91 punktu na mecz sprawiło, że współpraca nie mogła być kontynuowana. Tym bardziej że Piast coraz bardziej grzęzł w dolnych regionach ligowej stawki.

Ostatecznie na ratownika drużyny wybrano Daniela Myśliwca. Tym samym władze Piasta wróciły do rozwiązania, które było rozważane kilka miesięcy wcześniej. Wówczas, z różnych względów, były trener Widzewa Łódź nie podjął się pracy w śląskim klubie. Optyka szkoleniowca uległa jednak zmianie kilka miesięcy później, gdy okazało się, że rynek nie wyciągał po niego ręki tak zdecydowanie, jak mógł się spodziewać. Piast w takich okolicznościach stał się dla Myśliwca rozsądnym ruchem, mającym na celu ponowne zaznaczenie swojej obecności w środowisku.

Po zmianie szkoleniowca w obozie Piasta odrodziły się nadzieje na pozytywne zakończenie sezonu 2025/2026. Co prawda pierwszy mecz trenera Myśliwca w ekipie z ulicy Okrzei przeciwko Arce Gdynia był nieudany, jednak później przyszła passa zwycięstw, która wcześniej nie była w Gliwicach czymś naturalnym. Piast oczywiście notował również porażki. Aczkolwiek zaczął też regularnie odnosić wygrane, a zwycięstwo nad Legią Warszawa sprawiło, że zimą klub z Gliwic wciąż może realnie myśleć o utrzymaniu w PKO BP Ekstraklasie.

Piast Gliwice – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu German Barkovskiy Puszcza Niepołomice transfer definitywny Ema Twumasi bez klubu transfer definitywny Jason Lokilo CSKA Sofia transfer definitywny Qurentin Boisgard Apol. Limassol transfer definitywny Hugo Vallejo SD Huesca transfer definitywny Adrian Dalmau Korona Kielce transfer definitywny Leandro Sanca Chaves transfer definitywny Filip Borowski Lech II Poznań transfer definitywny Juande Rivas CD Tenerife transfer definitywny

Piast Gliwice – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Arkadiusz Pyrka St. Pauli transfer definitywny Akim Zedadka Sabah FK transfer definitywny Tomak Huk Sigma Ołomuniec transfer definitywny Miłosz Szczepański Łódzki KS transfer definitywny Tihomir Kostadinow Sigma Ołomuniec transfer definitywny Miguel Munoz FC Botosani transfer definitywny Maciej Rosołek GKS Katowice transfer definitywny Damian Kądzior GKS Tychy transfer definitywny Serhij Krykun Łódzki KS transfer definitywny Marcel Bykowski GKS Jastrzębie transfer definitywny Fabian Piasecki Łódzki KS transfer definitywny

Najaktywniejsi nowi gracze, czyli Barkovskiy i Rivas

Z nowych twarzy w ekipie z Gliwic jesienią najaktywniejszy był German Barkovskiy. Białorusin rozegrał w Piaście łącznie 17 meczów. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył również dwie asysty. Do bilansu z czasów gry w Dynamie Brest jeszcze daleka droga. W każdym razie postawa zawodnika daje dużo nadziei na przyszłość.

Pod względem celności strzałów piłkarz ma jeszcze w czym gonić takich graczy jak Tomas Bobcek, Jesus Imaz czy Luis Palma. Niemniej można mieć nadzieję, że po zimowym okresie przygotowawczym zawodnik zaliczy progres.

Zawodnicy Piasta Gliwice (fot. PressFocus)

Na plus w ekipie z Gliwic można też ocenić Juande Rivasa. 26-latek jest kolejnym Hiszpanem w PKO BP Ekstraklasie, podnoszącym jakość rozgrywek. Na uwagę zasługuje fakt, że środkowy obrońca udziela się również w ofensywie, mając dwie bramki na koncie i dwie asysty.

To, czym zawodnik się wyróżnia, to przede wszystkim liczba przechwytów. Pod tym względem ustępuje tak naprawdę tylko jedenastu graczom w całej lidze. Rivas wyróżnia się również tym, że w momencie zagrożenia nie bawi się we własnym polu karnym, a po prostu oddala niebezpieczeństwo dalekim wybiciem piłki.

Strategia transferowa na zimę

Jaka strategia transferowa może zostać obrana przez klub z Gliwic na zimę? Mając na uwadze fakt, że Piast zdobył w pierwszej części sezonu tylko 18 goli, najpewniej będą trwały poszukiwania nowego napastnika. Solidna natomiast jest defensywa, która należy do jednych z najmocniejszych w całych rozgrywkach, co może napawać optymizmem na przyszłość. Aczkolwiek klub może również ruszyć po nowego bramkarza, gdyż z końcem sezonu kończy się umowa Karola Szymańskiego z drużyną.

Na dodatek klub już ogłosił, że nowy kontrakt parafował Jakub Czerwiński, co zapewnia pewnego rodzaju spokój w obronie. Niemniej prace nad nowymi umowami mogą dotyczyć wielu graczy – na dziś umowy kończą się z końcem sezonu 11 zawodnikom.

Kluczowi gracze do przedłużenia kontraktów

Wydaje się, że priorytetem może być przedłużenie umowy z Erikiem Jirką, który jest obecnie najskuteczniejszym strzelcem drużyny z pięcioma trafieniami. Zawodnik dołączył do Piasta rok temu. Ponadto nowego kontraktu powinien spodziewać się Igor Drapiński, będący obecnie najwartościowszym graczem zespołu. Trudno sobie też wyobrazić, aby nowych umów nie podpisali. Michał Chrapek, Patryk Dziczek i Grzegorz Tomasiewicz, którzy są liderami środka pola w ekipie z Gliwic.

