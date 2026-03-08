Ruch wykorzystał moment. Polonia została z niczym [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Bytom - Ruch Chorzów

Daniel Szczepan za trzy punkty. Derby dla Ruchu

Ruch Chorzów i Polonia Bytom to w teorii dwie drużyny, które wciąż liczą się w grze o miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiesko-czerwoni przystępowali do niedzielnej potyczki z dorobkiem 35 punktów, będąc jednak bez wygranej w 2026 roku. 14-krotny mistrz Polski miał natomiast za sobą zwycięstwo ze Stalą Rzeszów (1:0), po którym na koncie Niebieskich są 34 oczka. Jednocześnie według kapitana drużyny Szymona Szymańskiego za ekipą z Chorzowa mecz założycielski.

W pierwszej odsłonie rywalizacji, jak na derby przystało, nie brakowało walki. Z kolei pod względem strzałów na bramkę dominowali goście. Ruch szukał szczęścia po próbach między innymi: Andrija Lukicia, Daniela Szczepana czy Patryka Szwedzika, ale po żadnej z nich nie został zmuszony do interwencji Jakub Rajczykowski.

🔵 "Śpiewają miasta, śpiewają wioski, w Bytomiu powstał ten styl kibolski" 🔴 pic.twitter.com/zrN8aMeS5Z — Goal.pl (@goalpl) March 8, 2026

Bytomianie ogólnie pierwszy strzał, mogący zmusić do wysiłku bramkarza Michała Gradeckiego, oddali w 32. minucie. W roli głównej wystąpił Konrad Andrzejczak, ale jego uderzenie było mocno niecelne i piłka po tej próbie przeleciała nad poprzeczką. Ostatecznie do przerwy żadnej ze stron nie udało się strzelić gola.

Po zmianie stron scenariusz gry nie zmienił się względem tego, co miało miejsce przed przerwą. Co prawda w 47. minucie okazję do strzelenia gola miał Tomasz Gajda, ale bez efektu. Tymczasem goście odpowiedzieli w 68. minucie, gdy dużym sprytem wyróżnił się Daniel Szczepan. Po zagraniu piłki z autu przez Martina Konczkowskiego i odegraniu jej po dużym zamieszaniu przez Andreja Lukicia doświadczony napastnik zdobył swoją drugą bramkę w tej kampanii.

Daniel Szczepan daje prowadzenie @RuchChorzow1920 🫵



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/pBSCJvUVUv — Betclic 1 Liga (@_1liga_) March 8, 2026

Polonia Bytom – Ruch Chorzów 0:1 (0:0)

0:1 Daniel Szczepan 78′