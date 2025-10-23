Polonia Bytom z przytupem po długiej przerwie wkroczyła do Betclic 1. Ligi. Tymczasem budowa na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej trwa – i nie chodzi tylko o aspekt sportowy.

fot. BG / Goal.pl Na zdjęciu: Obiekt Polonii Bytom

Polonia Bytom w tej kampanii jest jak na razie zdecydowanie wartością dodaną w Betclic 1. Lidze, mając na uwadze nie tylko same wyniki drużyny, ale i postawę drużyny na boisku

Tymczasem aktualnie na obiekcie Niebiesko-czerwonych trwają prace związane z budową nowej trybuny i już widać efekty działań

Goal.pl przedstawia pierwsze zdjęcia z areny ekipy z Bytomia z pierwszymi ułożonymi siedziskami

Bytom znów tętni piłką. Dobra wiadomość dla kibiców Polonii

Polonia Bytom po rozegraniu trzynastu kolejek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w tej kampanii jest jedną z największych pozytywnych niespodzianek. Drużyna prowadzona przez Łukasza Tomczyka cieszy grą i prezentuje konkretny styl oparty na intensywności. Taki stan rzeczy sprawił, że obecnie Niebiesko-czerwoni plasują się w TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi.

Dwukrotni mistrzowie Polski są tym samym na dzisiaj jednym z kandydatów do gry w elicie w kolejnej kampanii, czy ktoś tego chce, czy nie. Co prawda ostatnio bytomska maszyna lekko się zacięła, notując serię trzech spotkań bez zwycięstwa. Niemniej nie zastopowało to oczekiwań, że stać Polonię na dużo. Wpływ na to ma przede wszystkim rozsądna polityka transferowa klubu, przynosząca efekty.

W czwartek 23 października 2025 roku pojawił się natomiast ważny komunikat, który ujawnił klub. Przekazano w nim, że PZPN pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący rozgrywania spotkań ligowych przez bytomian w okresie od 15 listopada 2025 roku do 30 marca 2026 roku w swoim mieście, na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej. Wcześniej licencja zakładała rozgrywanie spotkań na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie, który miał pełnić funkcję obiektu zastępczego. Jasne jest jednak, że w momencie, gdy warunki pogodowe uniemożliwią rozegranie meczu na arenie przy ulicy Piłkarskiej w Bytomiu, konieczne będzie skorzystanie z możliwości gry w Kotle Czarownic.

Nowa trybuna, nowe ambicje

Władze klubu i Miasta Bytom nie koncentrują się jednak wyłącznie na tym, co tu i teraz, ale myślą także o przyszłości. Tym samym na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej trwa budowa nowej trybuny, mogącej pomieścić 1100 widzów. Po zakończeniu prac łączna pojemność kameralnej areny wyniesie około 2300 miejsc, wliczając sektor gości oraz miejsca w budynku klubowym, gdzie znajdują się loże VIP.

Budowa obiektu przy ulicy Piłkarskiej w Bytomiu na zdjęciach

fot. BG

Na obiekcie Niebiesko-czerwonych pojawiły się już krzesełka w barwach klubowych na nowej trybunie, co pozwala przypuszczać, że jej otwarcie jest coraz bliżej. Z komunikatu biura prasowego Polonii można się dowiedzieć, że budowa ma zakończyć się z końcem 2025 roku. W związku z tym otwarcie nowej trybuny może nastąpić w drugi weekend lutego 2026 roku, gdy bytomianie w roli gospodarza zmierzą się z ŁKS-em w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi.

