Wisła jedzie po kolejne zwycięstwo? Te liczby robią wrażenie [MECZ TYGODNIA]

17:00, 14. lutego 2026 18:33, 14. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków w niedzielę zmierzy się w ramach Betclic 1. Ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W tej rywalizacji emocji nie zabraknie. Statystyki przemawiają za krakowianami.

Zawodnicy Wisły Kraków
fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Wisły Kraków

Maszyna Mariusza Jopa rusza po swoje. Tymczasem w Pruszkowie czeka pułapka

Wisła Kraków i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to ekipy, które zadomowiły się w czołówce tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda jest liderem rozgrywek z bilansem 46 punktów na koncie. Z kolei beniaminek Betclic 1. Ligi jak na razie ma 34 oczka.

Krakowska drużyna zdecydowanie może pochwalić się najlepszą ofensywą w całych rozgrywkach. Jak na razie ma na swoim koncie 51 trafień zanotowanych w 20 kolejkach. Wisła średnio zdobywa zatem 2,55 gola na mecz. Dla porównania Pogoń to zespół z 38 golami i średnią 1,90 bramki na mecz. Pod tym względem ekipa z Grodziska Mazowieckiego zajmuje czwarte miejsce w lidze.

Jeśli chodzi o defensywę, to także pod tym względem dominują 13-krotni mistrzowie Polski. Wisła ma po stronie strat tylko 16 goli, co daje średnią 0,80 straconej bramki na mecz. Z kolei Pogoń ma 28 straconych goli, a tutaj średnia jest już wyraźnie wyższa i wynosi 1,40 bramki na mecz.

Ofensywna maszyna kontra solidność beniaminka

Powyższe dane wyraźnie wskazują, że drużyna Mariusza Jopa ma bardziej zbalansowany ofensywnie i defensywnie zespół niż większość ligowych rywali. Z kolei różnica bramek na poziomie +35 już dziś może być porównywana z najlepszymi ekipami PKO BP Ekstraklasy z ostatnich kampanii.

Między niedzielnymi rywalami w ligowej klasyfikacji jest różnica 12 punktów. Tym samym mamy do czynienia z największą przewagą lidera nad trzecim zespołem na zapleczu elity w lutym od co najmniej 8-10 lat. Można zatem przypuszczać, że aby awans Wisły do PKO BP Ekstraklasy nie doszedł do skutku, krakowska drużyna musiałaby przegrać o trzy-cztery mecze więcej niż Pogoń, co wydaje się dziś niemal wykluczone.

Jak dotąd ekipy z Krakowa i Grodziska Mazowieckiego mierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w sierpniu minionego roku. Wówczas górą była Wisła, wygrywając 3:2. Drużyna prowadzona wówczas przez Piotra Stokowca wysoko zawiesiła poprzeczkę rywalom. W spotkaniu nie brakowało emocji i sytuacji strzeleckich, a na trybunach pojawiło się ponad 30 tysięcy widzów. Pogoń już w tym sezonie pokazała, że lubi grać otwartą i odważną piłkę, nie zważając na to, czy mierzy się z zespołami niżej notowanymi, czy z faworytami.

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 15 lutego na stadionie w Pruszkowie. Początek o godz. 14:30.

Kluczowe liczby i smaczki meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków

  • Wisła wygrała 8 z 10 ostatnich wyjazdów w lidze (stan na luty 2026)
  • Pogoń u siebie w lidze: 5 zwycięstw, 5 remisów, 0 porażek w rundzie jesiennej oraz na początku wiosny
  • Średnia bramek w meczach Wisły w tym sezonie to 3,35 gola na mecz
  • Średnia bramek w meczach Pogoni to 3,30 gola na mecz. Można oczekiwać otwartego spotkania
  • Wisła strzeliła co najmniej 2 gole w 15 z 20 meczów ligowych

