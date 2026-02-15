Wisła Kraków mogła liczyć na kibiców. Pruszków to zobaczył

Wisła Kraków w ramach 21. kolejki Betclic 1. Ligi mierzyła się na wyjeździe z Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ekipa Mariusza Jopa mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków

Wisła Kraków ze wsparciem swoich fanów w sektorze gości

Wisła Kraków w trakcie trwającego sezonu rywalizuje przede wszystkim o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na razie drużyna Mariusza Jopa jest na dobrej drodze, ponieważ jest liderem Betclic 1. Ligi i ma bezpieczną przewagę nad grupą pościgową. Tymczasem o kolejne zwycięstwo 13-krotny mistrz Polski walczył w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Dziennikarz Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej” opublikował na platformie X zdjęcie sektora gości, w którym obecni byli fani Wisły. Grupa najbardziej fanatycznych kibiców ekipy z Krakowa wspierała zatem lidera rozgrywek w trudnych warunkach atmosferycznych, przy minusowej temperaturze.

Wisła do swojego starcia przystępowała jako najlepiej punktująca drużyna na wyjeździe w całej Betclic 1. Lidze. Przed startem niedzielnej potyczki Biała Gwiazda w roli gościa wywalczyła 21 punktów, na co złożyło się sześć zwycięstw i trzy remisy. Tylko raz w tej kampanii Wisła przegrała na wyjeździe. Jedyna porażka miała miejsce w Legnicy z miejscową Miedź Legnica (0:2).

Tymczasem już w najbliższy piątek w Krakowie, na Synerise Arenie, dojdzie do hitu. Drużyna Jopa zmierzy się w roli gospodarza z Wieczysta Kraków. W pierwszym w tym sezonie starciu między zespołami padł remis (1:1). Wisła wyrównującą bramkę zdobyła za sprawą Wiktor Biedrzycki w końcówce rywalizacji.