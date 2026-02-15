Wisła bez kluczowego gracza z Pogonią. Decyzja może mieć drugie dno

14:24, 15. lutego 2026 14:48, 15. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Bartosz Karcz (X)

Wisła Kraków w niedzielę musiała radzić sobie w meczu Betclic 1. Ligi bez Julius Ertlthalera. O powodach nieobecności zawodnika informacje przekazał dziennikarz Bartosz Karcz na X.

Julius Ertlthaler
fot. PressFocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler

Julius Ertlthaler poza kadrą na mecz Pogoń – Wisła

Wisła Kraków przystępowała do hitu 21. kolejki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy przeciwko Pogoń Grodzisk Mazowiecki z jasnym celem, aby jeszcze bardziej umocnić się na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. Tymczasem na starcie z ekipą prowadzoną przez Piotra Stokowca trener Mariusz Jop nie umieścił w kadrze meczowej Juliusa Ertlthalera. O powodach tej decyzji wieści przekazał Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej”.

Źródło ujawniło, że zawodnik wypadł z gry z powodu drobnego urazu. W każdym razie Austriak ma być do dyspozycji sztabu szkoleniowego Białej Gwiazdy już na potyczkę z Wieczysta Kraków. Derbowa potyczka odbędzie się w piątek 20 lutego o godzinie 20:30 na Synerise Arenie.

Dziennikarz przekazał konkretną informację. Istnieje jednak również alternatywny, mniej oficjalny scenariusz dotyczący nieobecności piłkarza. Niewykluczone, że członkowie sztabu szkoleniowego Wisły doszli do wniosku, aby nie ryzykować absencji zawodnika w starciu z Wieczystą, ponieważ Ertlthaler był w gronie piłkarzy zagrożonych pauzą w przypadku otrzymania kolejnej żółtej kartki. Austriacki pomocnik w meczu z GKS Tychy zobaczył trzecią żółtą kartkę, a czwarta oznaczałaby przymusową przerwę w kolejnym występie.

28-latek trafił do krakowskiego klubu latem minionego roku. W tej kampanii wystąpił w 21 spotkaniach, notując cztery trafienia i osiem asyst.

