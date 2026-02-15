Wisła zaczęła odliczanie do celu. Mocny sygnał przed kluczowym meczem

Wisła Kraków w ramach 21. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się w roli gościa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Przed tym starciem konkretny wpis na platformie X zamieścił Peter Moore.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Peter Moore

Peter Moore przed meczem Pogoń – Wisła

Wisła Kraków według niektórych opinii potrzebuje jeszcze tylko pięciu zwycięstw i jednego remisu, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Mając na uwadze, że do marcowej przerwy na mecze reprezentacyjne ekipa Mariusza Jopa ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań, niewykluczone, że właśnie do tego momentu zrealizuje swój cel. Tymczasem ciekawym wpisem podzielił się w mediach społecznościowych doradca zarządu klubu z Krakowa.

„Dziś coś wielkiego, Wisło Kraków. Opanowanie, dyscyplina i nieugięta wiara. Utrzymaj tempo i zrób kolejny krok w stronę awansu. Rocket i Raisin są gotowi dopingować chłopaków do końca. Do dzieła” – napisał Peter Moore na platformie X, dając do zrozumienia, że będzie kibicować 13-krotnym mistrzom Polski wraz ze swoimi dwoma psami.

-Wielki mecz dziś dla Wisły Kraków. Spokój, dyscyplina i niezachwiana wiara. Budujmy dalej momentum i zróbmy kolejny krok w stronę awansu” – zaznaczył brytyjski menedżer.

„Rocket i Raisin są gotowi i będą dopingować chłopaków do samego końca. Zróbmy to” – zakończył Moore.

Starcie z udziałem Pogoni i Białej Gwiazdy rozpocznie się o godzinie 14:30. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu drużyn zakończyła się wygraną Wisły (3:2). Ogólnie w niedzielne popołudnie zespoły zmierzą się ze sobą po raz drugi w historii.