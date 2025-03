Pogoń Siedlce szuka pierwszego zwycięstwa na wiosnę. Stal Rzeszów nie ułatwi im zadania

PressFocus Na zdjęciu: Andreja Prokić

Stal bez porażki na wiosnę, celem podtrzymanie formy

Runda wiosenna w wykonaniu Stali Rzeszów rozpoczęła się od serii czterech meczów bez porażki. Co więcej, “Stalowcy” w trzech spotkaniach zachowali czyste konto. Dobra forma zapewniła im większy kontakt z TOP6 Betclic 1. Ligi. Obecnie strata do miejsc gwarantujących grę w barażach wynosi tylko 4 punkty, lecz już w niedzielę podopieczni Marka Zuba mogą jeszcze bardziej zbliżyć się do rywali. Przed nimi zadanie stosunkowo proste, ponieważ Pogoń Siedlce od pięciu spotkań nie wygrała ani razu.

Stal w poprzednich meczach zdobyła komplet punktów przeciwko Warcie Poznań (1:0) i Kotwicy Kołobrzeg (1:0). Podział punktów nastąpił natomiast w konfrontacjach z Chrobrym Głogów (0:0) i Miedzią Legnica (3:3).

Pogoń desperacko potrzebuje punktów, W Rzeszowie chcą się przełamać

Sytuacja w Siedlcach nie jest godna pozazdroszczenia. Widmo spadku do Betclic 2. Ligi jest coraz większe, a wyniki w rundzie wiosennej ani trochę nie pomagają im w walce o utrzymanie. Pogoń rozegrała przed przerwą na kadrę pięć spotkań, ale zdobyła w nich zaledwie 3 punkty. Remisem zakończyły się starcia ze Stalową Wolą (0:0), Bruk-Betem (1:1) i Ruchem Chorzów (1:1). Natomiast porażka przytrafiła się w rywalizacji z GKS-em Tychy (0:2) i Wisłą Płock (1:3).

Na ten moment Pogoń ma tylko 12 punktów, a strata do bezpiecznego miejsca wynosi 9 punktów. Do końca sezonu pozostało co prawda 10 spotkań, ale każda następna porażka czy remis przybliża ich do spadku. Ewentualny brak punktów w starciu ze Stalą nie będzie tragedią na miarę Titanica, lecz mocno utrudni im walkę o pozostanie w lidze.

Mecze drużyny Stal Rzeszów Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 Stal Rzeszów 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Warta Poznań 0 Stal Rzeszów 1 Stal Rzeszów 0 Chrobry Głogów 0 Mecze drużyny Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 1 Ruch Chorzów 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 Wisła Płock 3 GKS Tychy 2 Pogoń Siedlce 0 Pogoń Siedlce 0 Stal Stalowa Wola 0

Szczęśliwy remis Pogoni ze Stalą na jesień

1 września 2024 roku obie drużyny spotkały się w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Pogoń Siedlce przed własną publicznością zremisowała ze Stalą Rzeszów (1:1). Prowadzenie drużynie gospodarzy w 9. minucie dał Titas Milasius. Natomiast bramkę na wagę podziału punktów w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdobył Karol Łysiak. Warto dodać, że goście w 26. minucie nie wykorzystali rzutu karnego.

Komplet punktów ma być formalnością dla Stali Rzeszów

Stal Rzeszów przed rozpoczęciem meczu jest wyraźnym faworytem w konfrontacji z Pogonią Siedlce. Wpływa na to m.in. fakt, że goście to ostatnia drużyna Betclic 1. Ligi. Na dodatek podopieczni Adama Noconia nie wygrali jeszcze żadnego meczu w rundzie wiosennej.

Kurs na wygraną gospodarzy u bukmachera Betclic wynosi 1.52, zaś wygraną gości oszacowano ze współczynnikiem 5.20. Zdarzenie, że mecz zakończy się podziałem punktów, można postawić na kuponie z kursem 4.10.