Ruch zaczyna granie w 2025 roku. Jeden z pięciu wyjazdów

Ruch nie chce powtórzyć wpadki ze Stalowej Woli

Ruch Chorzów wraca w poniedziałkowy wieczór do gry o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy są w dobrym położeniu, bo widzą, że na starcie drugiej części sezonu punkty straciły takie zespoły jak: Bruk-Bet Termalica, Arka Gdynia, Wisła Kraków czy Miedź Legnica. Zatem wyniki idealnie ułożyły się pod zespół z Chorzowa. W każdym razie nikt w Ruchu nie zamierza lekceważyć Pogoni Siedlce, nie chcąc zaliczyć powtórki ze starcia ze Stalą Stalowa Wola.

Chorzowska ekipa w pierwszej części 2025 roku jest w tym dobrym położeniu, że z piętnastu spotkań do rozegrania, zaliczy aż dziesięć na Stadionie Śląskim i tylko pięć w roli gościa. Na wyjeździe Niebiescy zagrają właśnie z zespołem Adama Noconia. W rudzie jesiennej bezpośrednia potyczka z udziałem obu ekip zakończyła się remisem (1:1).

Obie drużyny mają klarowne cele na trwającą kampanię. 14-krotny mistrz Polski będzie rywalizował o awans do elity. Z kolei Pogoń ma zamiar zapewnić sobie jak najszybciej ligowy byt. W związku z tym, że oba zespoły mają o co grać, to można spodziewać się dużych emocji.

Niebiescy bez przegranej w sparingach

Ekipa z Siedlec w trakcie zimowej przerwy rozegrała pięć spotkań kontrolnych i nie można stwierdzić, że obrała w nich tryb zwycięski. W nich Pogoń zaliczyła trzy remisy, porażkę i zaledwie jedno zwycięstwo. Jedyną wygraną zespół Adama Noconia zaliczył w ostatnim spotkaniu kontrolnym przeciwko Świtowi Nowy Dwór (3:0).

W lidze natomiast w ostatnich trzech występach w 2024 roku Pogoń doznała trzy z rzędu porażki. Schodziła z placu gry na tarczy kolejno po starciach z: Warta Poznań (1:2), Chrobrym Głogów (0:1) i Odrą Opole (0:1).

Chorzowianie są natomiast ekipą, która jest bardzo zdeterminowana na wywalczeniu przepustki do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ruch w zimowych sparingach zaliczył cztery zwycięstwa i dwa remisy, co można traktować jako dobry prognostyk na przyszłość. Niebiescy pokonali nie tylko polskie ekipy jak: Polonię Bytom (2:1), czy Odrę Opole (1:0), ale też rumuński FC Voluntari (3:1).

W roli gościa natomiast Ruch pod wodzą trenera Dawida Szulczka zaliczył już trzy porażki. Uległ kolejno: Miedzi Legnica (0:3), Stali Stalowa Wola (0:2) oraz Polonii Warszawa (0:1). Dwie z tych porażek miały jednak miejsce jeszcze w momencie, gdy bolid na walkę o elitę był dopiero w produkcji i w fazie testowania. Gdy już się jednak rozkręcił, to zaliczył nieudany zakręt tylko w Warszawie na obiekcie przy ulicy Konwiktorskiej.

Sytuacja kadrowa Pogoni i Ruchu

Wszystko wskazuje na to, że obie ekipy przystąpią do swojego starcia w optymalnym zestawieniu. Nie ma informacji o tym, aby Pogoń przystąpiła do potyczki osłabiona. Ruch będzie musiał radzić sobie tylko bez kapitana Patryka Sikory.

Ruch faworytem w oczach ekspertów

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Ruchu kształtuje się w wysokości 1.51. Remis wyceniono na 4.20. Najmniej prawdopodobna opcja to z kolei zwycięstwo Pogoni Siedlce oszacowane na 5.20.

