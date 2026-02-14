Spotkanie Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Wisłą Kraków to hit 21. kolejki Betclic 1. Ligi. Gospodarze przystąpią do tego spotkania poważnie osłabieni. Oto sytuacja kadrowa i przewidywane składy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Pogoń Grodzisk Mazowiecki sprzedała najlepszego strzelca

Mecz zaplanowany na niedzielne popołudnie zapowiada się znakomicie, ale gospodarze podejdą do niego w zupełnie innych nastrojach niż tydzień temu. Drużynę opuścił bowiem Rafał Adamski, czyli piłkarz, który dawał liczby i był jednym z motorów napędowych ofensywy. Napastnik przeniósł się do Legii Warszawa. Jak poinformował Paweł Gołaszewski, stołeczny klub zapłacił za niego zaledwie 50 tysięcy euro. Dla Pogoni to sportowy cios, bo trudno w kilka dni zastąpić zawodnika z bilansem 11 goli i 10 asyst.

W kadrze meczowej ponownie nie zobaczymy także Matheusa Diasa. Pomocnik ma pauzować jeszcze przez kilka tygodni. To zawęża pole manewru w środku pola.

Trener będzie więc musiał szukać innych rozwiązań. W poprzedniej kolejce od pierwszej minuty zagrali między innymi Paweł Kieszek, Kacper Noiszewski czy Kacper Łoś i wiele wskazuje na to, że trzon zespołu pozostanie podobny.

Wisła przyjeżdża jednak jako lider i zespół, który ma komfort. Po wygranej z GKS Tychy sytuacja kadrowa zaczęła się poprawiać. Do treningów wrócili Kacper Duda oraz Darijo Grujcić. Obaj są brani pod uwagę przy ustalaniu jedenastki, choć sztab nie musi na siłę zmieniać tego, co ostatnio funkcjonowało dobrze.

Poza kadrą wciąż pozostają zawodnicy z poważniejszymi urazami, jak Kacper Skrobański czy Bartosz Talar. To jednak absencje, do których w Krakowie zdążono się już przyzwyczaić.

Przewidywane składy na mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków

Pogoń: Kieszek – Noiszewski, Gajgier, Niewiadomski, Olewiński – Jędrasik, Łoś, Adkonis – Konstantyn, Szczepaniak, Gieroba.

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Carbo, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado.

Ostateczne decyzje personalne poznamy tuż przed pierwszym gwizdkiem, ale jedno jest pewne. Lider z Krakowa przyjeżdża po kolejne punkty, a Pogoń mimo problemów kadrowych spróbuje wykorzystać atut własnego boiska.